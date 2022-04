Fileppi, ahora DT: “Lo estuve esperando”

martes 12 de abril de 2022 | 6:05hs.

Tras colgar los botines hace poco más de un año y rememorar su rico pasado como futbolista, hoy Claudio Fileppi denota la madurez suficiente para iniciar una nueva aventura, esta vez como director técnico.

El ex mediocampista de Racing y Bartolomé Mitre, entre otros, tomará las riendas de un proyecto ambicioso recién materializado: el Club Social y Deportivo Estudio Galeano.

El conjunto posadeño está dando sus primeros pasos en el profesionalismo y hará su estreno absoluto en el ascenso unificado de la Liga Posadeña luego de ganar rodaje en el fútbol amateur.

“Es una nueva y linda experiencia, estuve esperando esto y son muchas las ganas”, remarcó Caíto, quien ya fue ayudante técnico de Manuel Dutto en Guaraní Antonio Franco y en esta oportunidad estará acompañado por Luis Candia en la preparación física y Rubén Ríos (ayudante de campo).

Hoy el plantel de Estudio Galeano cuenta con 45 jugadores y entrena en la cancha de Atlético Posadas, recinto donde también hará de local en sus próximos compromisos oficiales.

“Nos encontramos con un grupo bastante rico de jugadores muy buenos técnicamente hablando. A ellos se sumaron algunos chicos más que hoy me permiten estar conforme en materia futbolística…de a poco vamos encontrando el funcionamiento que queremos”, se entusiasmó Fileppi en diálogo con El Territorio.

“Todavía es un poco raro calzarse el buzo de DT. Jugando tanto tiempo profesionalmente te quedan esas ganas de meterte otra vez a la cancha, pero lo tomo con tranquilidad porque me gusta lo que hago. Soy un apasionado del fútbol”, agregó.

Sin dudas será una oportunidad única de despegue para el posadeño de 37 años y así lo dejó en claro: “Hace seis años que trabajo con chicos en una escuelita de fútbol y siempre me gustó esto de dirigir… lo tomo como una linda oportunidad que se me presentó y la quiero aprovechar al máximo para que otros clubes también vean mi trabajo”.

“Ya estoy ansioso por el arranque del torneo…tengo el once en la cabeza y solamente queda jugar unos amistosos”, cerró. La nueva aventura está por empezar. Está a la vuelta de la esquina.

Crecimiento ‘relámpago’

El club Estudio Galeano se conformó para disputar el torneo de la Súper Liga Amateur, en la capital misionera. Los años pasaron y el equipo fue ganando títulos gracias a incorporaciones sobresalientes, además de un buen sostén económico.

Este crecimiento repentino alentó el progreso y las ganas de dar el salto se materializó en este 2022. Su mentor, Nereo Galeano, hoy presidente del club, no perdió tiempo en esta búsqueda de la profesionalización logrando federar al club para formar parte de la Liga Posadeña.

“Participamos mucho tiempo en el amateurismo y hoy estar en el fútbol federado es el sueño del pibe, tocar el cielo con las manos”, inició la charla. “Esto genera muchas expectativas y entusiasmo por tratar de hacer un buen papel, siempre teniendo en consideración que estamos en una etapa fundacional y hay más cosas por aprender que por demostrar”, puntualizó.

“Es una familia que tomó un desafío. Hoy buscamos la calidad por sobre todas las cosas y por eso, cuando pensamos en lo futbolístico, la gente que nos va a acompañar en este proceso tiene que sentir lo mismo: el compromiso, la obligación y el entusiasmo”, remarcó Nereo.

Calidad para el futuro

Respecto del armado del equipo, Nereo contó que esperan hilar fino para sentar las bases definitivas.

“En los últimos tiempos observamos que muchos jugadores no federados de 20 a 25 años no logran afianzarse en los clubes y optan por jugar torneos amateurs. Lo que hicimos fue incorporar este tipo de futbolistas y en los últimos años logramos jerarquizar el plantel”.

“Por otra parte mantuvimos el 100 por ciento de jugadores y a estos le sumamos experiencia con Matías Benítez, ex Crucero y Guaraní; Tito Alegre, ex Sporting; Iván Sequeira, formado en Chacarita; Sebastián Vallejos, de paso por La Picada, Pablo Sequeira, ex jugador de Crucero, y Carlos Carballo, de paso por El Brete y Corpus, entre otros”.

“Estamos haciendo una gran inversión. Fileppi va a tener el desafío de conducir un grupo en su mayoría conformado por jugadores amateurs y seguramente él los va a hacer explotar”, auguró.

Los objetivos a largo plazo también forman parte de este nuevo proyecto que promete ofrecer variadas opciones.

“Queremos consolidarnos como institución y empezar a ocupar espacios en el fútbol y otras disciplinas como el vóley, hockey y básquet. Ir escalando poco a poco y por qué no soñar entrar a un Regional o Federal”, aseguró Nereo.

“Estamos tratando de culminar con los trámites de la personería jurídica. Una vez que tengamos eso, buscaremos un inmueble para lograr la identidad y el domicilio. Un espacio que nos permita desarrollar todo lo que proyectamos”.

“Posadas creció demográficamente y se achicaron las distancias. Hay muchos espacios como Villa Cabello o Itaembé Guazú donde podemos afincarnos”, cerró.