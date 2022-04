Día de alegatos y sentencia en caso Chiripa González

lunes 11 de abril de 2022 | 6:05hs.

El debate oral que se lleva adelante en el Tribunal Penal Uno de Posadas por el homicidio de Cristian “Chiripa” González (17), asesinado a puñaladas en junio de 2018 en el barrio San Lorenzo, de Posadas, ingresa hoy en su etapa de definición. Y es que a partir de las 9 está previsto que se den a conocer los alegatos de las partes y luego el veredicto de los magistrados Viviana Gladis Cukla -presidenta del tribunal-, Ángel De Jesús Cardozo y Juan Manuel Monte.

El único imputado que tiene la pesquisa que se ventila en el tribunal posadeño es Eugenio “Bebe” Veiga (28).

La etapa de testimoniales -dividida en siete audiencias- se cerró el último viernes con la declaración de testigos clave, aunque el testimonio más esperado de la jornada de viernes lo brindó Elio Hernán Cabral, quien, mediante una comunicación realizada por videollamada desde Pilar, Buenos Aires, aportó detalles importantes para la reconstrucción del homicidio.

El testigo había sido citado desde la primera audiencia y posteriormente buscado por la Policía, aunque recién el jueves fue ubicado en la capital del país, donde, al parecer, desde hace un tiempo se encuentra por cuestiones laborales.

El joven relató que el día del hecho estuvo bebiendo con la víctima desde la tarde y comentó: “Salimos tipo 8 a comprar y nos encontramos con Veiga en la misma cuadra. No sé si tenían problemas o qué, pero cuando volví de comprar estaban discutiendo, quise separar la pelea, vi que se abrazaron y uno sacó un cuchillo”.

Luego dijo que “Veiga se dio a la fuga y Chiripa cayó a un metro. Veiga corrió a la casa y tiró el cuchillo al inodoro, sólo llegó hasta ahí”.

Cuando fue el turno del representante del Ministerio Público Fiscal, Martín Rau, éste le preguntó al joven si hubo una pelea y si había alguien más en la escena. Cabral respondió que hubo una pelea entre los dos, la víctima y el imputado, y que no había nadie más allí, pero que salieron todos cuando ocurrió el crimen.

Ante la consulta de Miriam Dávalos, defensora del imputado, el testigo complicó la situación del imputado al relatar que esa noche Eugenio Veiga “estaba jalando Poxiran (pegamento) afuera de su casa” y tenía un cuchillo en la cintura, ya que “siempre salía a robar”.

Además, comentó que, cerca de las 22, estaban en la casa de la víctima, quien salió y empezó una pelea con el imputado. Ante esta situación, Cabral, según su testimonio, se acercó con el fin de separarlos y fue allí que visualizó que Veiga sacó el cuchillo.

“Me corrió a mí con el cuchillo, pero vio mucha gente y se asustó, se metió por un alambrado de un vecino y se fue a lo de su papá”, agregó. También dijo que fue él quien llevó a la Policía a buscar a Veiga a la casa de su papá, justamente, por haberlo visto escapar y llegar a ese lugar.

En tanto, otro de los aportes más importantes de la última audiencia fue el de Daniela Gisela Basualdo, la joven que en el momento del hecho era pareja de Cabral y amiga de Chiripa.

“No sé lo qué le pasó a mi amigo, se me descontroló. Nos criamos juntos (con Chiripa). El vaguito este que está acá sabe muy bien eh. Le mató, sacó un cuchillo, le agarró y le mató al vago. O sea, no hay explicación, ¿me entendés? Porque eso no se hace”, remarcó, enojada, la testigo.