Valeria enfrentó a Barbie: “Es él el que me llama”

lunes 11 de abril de 2022 | 6:00hs.

La relación entre ellas nunca fue buena. Sin embargo, en las últimas horas Valeria Aquino y Barby Silenzi parecen haber cruzado el punto de no retorno. Sucede que la ex y la actual de Ezequiel El Polaco Cwirkaluk dialogaron con Intrusos. Y, mientras la primera dio a entender que el cantante seguía enganchado con ella, la bailarina la acusó de llamar permanentemente al artista como si aún estuvieran en pareja con él.

“Me parece una irrespetuosa”, dijo Silenzi al enterarse de que Aquino los había calificado al interprete de Deja de llorar y a ella de “inestables”. Por su parte, Valeria le respondió: El Polaco es un pirata y lo va a ser toda la vida. Dale Bárbara, no seas ingenua, no te hagas la ciega, sorda y muda porque sabés que es él el que me llama.