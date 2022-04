Rocío Marengo decidió ser mamá soltera

lunes 11 de abril de 2022 | 6:00hs.

Rocío Marengo sorprendió con sus declaraciones a la Revista Pronto. Aseguró que se embarcará en el camino de la maternidad sola, a pesar de seguir en pareja con Eduardo Fort.

“Mi deseo es ser mamá y no atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor”, reveló sobre su decisión. Y agregó: “Quiero seguir siendo libre. No sé si suena bien, pero es lo que siento. Y no tengo que darle explicaciones a nadie. Quiero ser mamá, criarlo, que sea mi descendencia, que reciba mi herencia”.

Según contó Rocío Marengo, su deseo está más que instalado y lo planea como algo inmediato. “Siento que ya es el momento... Ya era ayer el momento. Es mi objetivo. Tenía que terminar estos compromisos laborales y sí, voy a ser mamá”, indicó.

La decisión no fue algo improvisada. La mediática aseguró que no sabe “si está preparada para la familia tipo”. Y aclaró: “Es la primera vez que lo cuento, todavía no lo quería decir”. “Yo quiero ser feliz y no quiero molestar a nadie”.