Abusos en Virasoro: múltiples marchas por toda la provincia

domingo 10 de abril de 2022 | 11:20hs.

La marcha provincial en pedido de “Justicia por los Hogares” y “Justicia por Claudio Flores” tuvo a Gobernador Virasoro, Corrientes, como epicentro. Pero al pedido de justicia también adhirieron otras marchas realizadas en Santo Tomé, Concepción del Yaguareté Corá, Corrientes capital, Mercedes, Curuzú, Goya, La Cruz y Paso de los Libres.



El pedido de intervención de los hogares se replicó en cada localidad, con carteles, intervenciones artísticas, y luego, con el recorrido pacífico de los distintos manifestantes.



Bajo los cánticos “Todos somos Claudio” y “Los niños no se tocan”, la marcha en Virasoro, que concentró a unas mil personas, tuvo además un tinte emotivo ya que Nahuel Flores, hermano de Claudio, participó pidiendo justicia. Hasta cantó para los presentes y los sobrevivientes de los hogares.



Por otro lado, durante la mañana de ayer, el abogado Eduardo Etchegaray realizó un análisis de los últimos detalles que se conocieron sobre la pesquisa por la muerte de Claudio Flores (14), ocurrida el 22 de febrero en el interior del hogar María de Nazaret de Virasoro.



El letrado deslizó que habría que ver “cómo se conservó la escena del crimen. Hay testimonios que se escuchan, porque se animaron a decir, y la justicia todavía no actuó. ¿Cómo está actuando la justicia? Mal. Si aparece un chico muerto en un hogar dependiente del Estado, y el Estado ¿cómo actuó? Mal. Y siguen las mismas personas al frente”.



Junto a Etchegaray estuvo presente Patricia Ramos, madrina solidaria de los hogares de niños.



Posibles nuevos querellantes

Por su parte, los integrantes del Comité contra la Tortura de Corrientes (CCTC) visitaron ayer Gobernador Virasoro, ocasión en la cual tomaron contacto con quienes llevan adelante la investigación por la muerte del adolescente Claudio Flores.



Se trató de una extensa jornada en la que escucharon a la jueza que interviene en la causa, como así también al fiscal y otros actores judiciales involucrados en la investigación.



También estuvieron presentes chicos que fueron externados del Hogar Rincón de Luz y María de Nazaret.



La presencia de los funcionarios tiene el fin de supervisar las actuaciones de dicho juzgado; como así también para citar a declaración a testigos y sobrevivientes de los distintos Dispositivos de Menores de Virasoro.



Además, tomaron contacto con los actores principales de la causa. “Es un tema complejo, que se debe abordar con responsabilidad, pero sobre todo con celeridad, hemos escuchado a todas las partes y no cabe duda que aquí lo que hubo durante mucho tiempo fue un sistema que hizo caso omiso a las denuncias, que lejos de ser atendidas eran silenciadas”, expresó Martín Barrionuevo, integrante del Comité, quien también adelantó que existe la posibilidad de que desde la CCTC se constituyan en querellante particulares en la investigación.



Y añadió: "Existen cuatro orientadores condenados por violaciones y abusos y ni siquiera esto fue suficiente para que el Ministerio de Desarrollo Social apartara a la Directora del Hogar".



Según fuentes oficiales, en las próximas horas se tomarían declaraciones a dos nuevos testigos, los jóvenes C. y G., sobrevivientes del mismo horror que soportaron durante su paso por los Hogares. Ambos fueron víctimas de maltratos, hambre, castigos y todo tipo de violencia a la que fueron sometidos en los años que debieron permanecer en dichas instituciones, donde supuestamente debían darles protección y contención.