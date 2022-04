Intenso movimiento en las últimas dos jornadas de El Reventón

domingo 10 de abril de 2022 | 8:37hs.

Desde el último jueves, la ciudad de Posadas se vistió de fiesta para el programa de consumo El Reventón, impulsado por la Cámara de Comercio local. Con un marco de actividades artísticas, musicales, y las ferias gastronómicas y cerveceras, los comercios se prepararon con diferentes propuestas para atraer a los clientes.



En diálogo con El Territorio, los diferentes comerciantes posadeños aseguraron que el evento - que se extenderá hasta hoy - significó una gran ayuda para impulsar el consumo.



Aunque el primer día el movimiento fue mucho menor por el mal tiempo, ya el viernes el flujo de consumidores creció exponencialmente, lo que se mantuvo también durante toda la jornada de ayer.



Al respecto, Cecilia Chiaradía, jefa de Marketing y Comunicación en Duomo helados, expresó que “la verdad que ayer (por el viernes) fue mejor que el jueves, porque el jueves no ayudó el clima. Pero ayer ya se notó una mejora importante en las ventas y en el movimiento”.



“Seguramente tendremos datos más certeros el lunes pero se nota sí una mejora el viernes. En el centro se ve bastante movimiento en general, todos esperamos que sean días de buenas ventas”, especificó.



Y apuntó que en la heladería “hace poco hicimos una promoción, un 2x1 en bochas, y claramente vendimos mucho más que sin la promo. A lo que voy es que la gente valora las promociones, descuentos, 2x1 y las aprovecha. Así que todos estos eventos, organizados por la Cámara de Comercio o las promociones individuales, son bienvenidas y valoradas por la gente que las aprovecha”.



De la misma manera, el empresario del rubro de indumentaria Diego Palombo indicó: “Estamos contentos, el primer día, es decir, el jueves no nos ayudó mucho el tiempo; pero ayer (por el viernes) que mejoró, hubo mucho movimiento en el centro, aparentemente todos trabajamos muy bien”.



“Nosotros en particular, tuvimos muy buenas ventas y estamos contentos, hubo buena aceptación de las ofertas que tenemos y losplanes de pago. Esperamos que haya aún mayor movimiento, estamos preparados para eso y gracias a Dios el clima está acompañando también”, añadió el comerciante desde el local de The New Imagen.



Entre las ofertas, mencionó descuentos del 20 por ciento en todos los productos y 2x1 en artículos seleccionados.



Por su parte, Diego Torres, del local de colchones y sommiers Rodial, manifestó: “el jueves que llovió fue un día bueno, mejor que un día normal, pero no llegó a hacer la diferencia que se esperaba. Mientras que el viernes sí, fue un día muy bueno en comparación a un día sin El Reventón en estos momentos”.



“Fue cinco veces más importante el movimiento, por lo que mantenemos las expectativas, aprovechando las promociones de tarjetas, a precio contado, se hace mucha diferencia. Veremos cómo sigue pero lo del viernes fue muy bueno”, atestó el comerciante posadeño.



En tanto, señaló que entre las promociones, se encuentran las del banco Macro, donde el comprador puede comprar a precio contado en 12 cuotas, además de otras ofertas en distintos productos.



Promociones reales

Una de las cuestiones señaladas por los comerciantes fue la necesidad de que se realicen promociones reales, para que los consumidores tengan un beneficio concreto y también siga creciendo la popularidad y credibilidad de este tipo de eventos comerciales.



En ese sentido, Matías Scarabotti, propietario de la librería Tras los Pasos, apuntó que “no solamente buscamos ofertas de productos que teníamos en stock desde hace un tiempo, sino que también generamos una propuesta de descuento sobre productos nuevos y otras novedades. Tenemos una promoción del 20 por ciento de descuento en el segundo ejemplar y allí entra, por ejemplo, el último de Bonelli que salió la semana pasada, así que es muy tentadora la propuesta”.



“Por otra parte, también en negocios de indumentaria, como Cheecky, se están haciendo un 2x1 real, a precios reales del producto, y también le podés sumar el descuento de Yacaré, así que son descuentos muy reales, muy potentes, al estilo outlet de Estados Unidos, que por momentos te liquidan todo y te suman cupones, por eso es importante que la gente sepa que hay comerciantes que hacemos el esfuerzo de resignar rentabilidad para que el evento sea real”, dijo.



Sobre las promociones que están en la librería, mencionó que “hay un montón de propuestas, porque el 60 por ciento de los libros que tenemos adentro de las librerías tienen un descuento del 20 por ciento en el segundo que te lleves”.



“Además del 20 por ciento de reintegro si pagás con Yacaré o seis cuotas sin interés. Es decir, que tenés el 20 por ciento en el segundo libro más el 20 por ciento por toda la operación, es un montón”, agregó.



Mientras que afuera del local, se abrió una carpa con “un montón de libros que los bajamos a 600 pesos, 900 pesos y también con otras promos, porque si te llevás tres de 600 pesos te lo dejamos en 1500 pesos. Es lo que más llamó la atención, hubo mucha gente joven interesada, todos se terminan llevando tres”.



Asimismo, el comerciante remarcó la gran importancia de apuntar al público lector infantil, por lo que también armaron una mesa con libros infantiles con 30 por ciento de descuento, que también tiene la promoción de Yacaré.



De esta manera, a pesar del inicio moderado con la lluvia del jueves, el buen tiempo que acompañó el viernes y ayer, contribuyeron a un mayor movimiento, generando un excelente flujo comercial en la ciudad de Posadas.