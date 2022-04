TC Mouras: Rudito Bundziak quiere revertir la imagen

domingo 10 de abril de 2022 | 11:00hs.

El piloto misionero Rudito Bundziak cumplió ayer con las clasificaciones del TC Mouras y las TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.



En el TC Mouras marcó 1m28s936/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4265 metros de extensión y quedó en la 14° posición a 779/100 de Joaquín Ochoa (Ford), quien hizo la pole con un tiempo de 1m28s157/1000.



Mientras que en las TC Pick Up había cumplido unos excelentes entrenamientos quedando segundo en la tercera y última tanda.



A la hora de clasificar el misionero marcó 1:32.184 y quedó en la 21° posición a 908/1000 de Mariano Werner (Toyota) que hizo la pole con 1:31.276



“Fue un día raro complicado por un lado en el TC Mouras si bien quedamos a 7/10, pero estamos lejos y lento, no sabemos que pasa pero estamos lento. Vamos analizar con el ingeniero donde podemos mejorar”, explicó Bundziak.



“En las camionetas muy bien, segundo en los ensayos y en la clasificación quedamos a 9/10 en nuestra primera clasificación y tenemos buen potencial para mañana”, indicó. Hoy se corre la gran final desde las 12.50, con transmisión de la TV Pública.