Liga Posadeña: Brown y 1° de Mayo encaminaron su clasificación a cuartos

domingo 10 de abril de 2022 | 8:29hs.

Brown y 1° de Mayo llegaron a la 3° fecha del torneo Apertura como líderes de la zona A y reafirmaron esa condición con sus respectivos triunfos de ayer.



El Verdirrojo ganó ante Huracán en Rocamora, mientras que el Trabajador se impuso en Santa Inés ante Crucero. Ambos líderes quedaron cerca de la clasificación a cuartos de final.



Brown se hizo fuerte fuera de casa y arrancó arriba gracias al tanto de Andrés Escobar. En el complemento, Santiago Ebenau aumentó la diferencia en el marcador y descontó Guillermo Luján para el dueño de casa.



De esta manera, el Verdirrojo llegó a los 7 puntos y le sacó 4 al Globo, su inmediato perseguidor en la tabla de posiciones.



El otro que llegó a los 7 puntos en la tabla fue 1° de Mayo, gracias a su victoria por 3-1 frente a Crucero, que todavía no sumó unidades en el torneo.



Danilo Mullenbach puso el 1-0 para el Colectivero, pero Néstor Barrientos puso la igualdad y adelantó al Verde con su doblete. Nicolás Frutos completó el 3-1 y le dio a 1° de Mayo su segundo triunfo en el certamen.



En la próxima fecha, ambos líderes podría abrochar su clasificación a los cuartos de final del torneo Apertura. Tanto Brown como 1° de Mayo tendrán que ganar sus duelos ante Crucero y Huracán para asegurarse el pasaje a la siguiente fase.



Se completa la tercera

Para hoy están programados los restantes seis partidos de la 3° fecha, aunque todo dependerá de las condiciones climáticas. Están anunciadas lluvias para Posadas y varias localidades del interior, por lo que durante la mañana se definirán si los encuentros se juegan o no.



En San Isidro y por la zona B, El Brete recibirá a Mitre a partir de las 16. Ambos tienen tres puntos, aunque el Auriazul tiene pendiente la resolución del partido de la 1° fecha, en el que le ganaba a La Picada hasta que fue suspendido por la agresión a un juez de línea.



Por su parte, desde las 16.30 Guacurarí, el único que aún no sumó puntos en el grupo, será local en cancha de La Picada justamente ante el Tren del Oeste, que derrotó en la fecha anterior a El Brete.



Guaraní pisó fuerte en el inicio del torneo Apertura y hoy volverá a Villa Sarita para ser local ante Atlético Posadas, uno de sus escoltas, por la zona C. El encuentro se disputará a partir de las 19.30. Por el mismo grupo, pero desde las 16, Candelaria, el otro escolta de la Franja, recibirá en la antigua capital a Ágil, que perdió sus dos encuentros.



En cuanto a la zona D, Sporting, cómodo líder, será local en Santo Pipó frente a Luz y Fuerza, uno de sus escoltas a partir de las 16.



En el restante encuentro del grupo, Colectiveros intentará salir de la mala racha de derrotas cuando reciba en cancha de Crucero ante Corpus. Los posadeños perdieron los dos partidos, mientras que el Tricolor buscará el triunfo para alcanzar la cima.