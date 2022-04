Caótico éxodo de paraguayos a su país por la Semana Santa

domingo 10 de abril de 2022 | 6:06hs.

Una kilométrila fila de autos, caos, accidentes y un muerto, fue el saldo ayer del periplo para cruzar a Paraguay desde la ciudad de Posadas por el puente internacional San Roque González de Santa Cruz.



Según señalaron las fuentes consultadas por El Territorio y los propios viajeros, la extensa fila de vehículos y motociclistas fue provocada por el éxodo de ciudadanos paraguayos que viven en Argentina y viajan a casa de sus familiares para la celebración religiosa de la Semana Santa. Aunque también son residentes del país hermano que regresan luego de surtirse de nafta, algo que se ve a diario en las estaciones de servicio posadeñas.



El colapso comenzó a registrarse desde las primeras horas del sábado, no obstante, la situación se complicó a causa de un accidente en el puente -a unos 2 kilómetros de la cabecera argentina-, entre dos automóviles, uno de origen argentino y otro paraguayo.



A esto se sumó que trabajadores de Migraciones Argentina desarrollan una medida de fuerza en reclamo de mejoras salariales y exigen que se convoque a una discusión de las paritarias. Hasta entonces, mantendrán su posición ya que buscan una propuesta concreta de la jefatura del organismo nacional.



La fila de viajeros y sus medios de transporte se extendió hasta el balneario Costa Sur de Garupá, es decir, por unos 8 kilómetros.



Pero la jornada caótica dejó otros dos accidentes: el vuelco de un auto en la Costanera posadeña, precisamente en la bajada del puente de la avenida Cabred que conecta con el Acceso Sur; y otro, que involucró a tres autos y una motocicleta, cuyo conductor terminó falleciendo en el lugar (ver más información en página 15).

Sucede, que hartos de la espera, algunos optaron por adelantarse en la fila, tal y como ocurría hasta no hace mucho tiempo atrás en el puente internacional y que ocasionaba incidentes entre los conductores paraguayos que intentaban ingresar a la Argentina. Pero hay que destacar que el Acceso Sur, la zona donde se apostan los vehículos, es una vía de entrada y salida rápida de la ciudad, por lo que los conductores transitan a una velocidad considerable.

La fila se extendió por unos ocho kilómetros, desde la cabecera del puente internacional hasta la zona de la playa Costa Sur de Garupá. Foto: Natalia Guerrero

Es así que se registraron demoras de hasta cinco horas para poder atravesar el viaducto internacional. Hubo presencia de agentes de tránsito para controlar la confusión solamente en la intersección del Acceso Sur y la bajada del puente de la avenida Cabred, y tras los accidentes recién efectivos de la Policía motorizada se presentaron en la zona del balneario Costa Sur.

La espera generó malestar e impaciencia en las familias. Foto: Natalia guerrero

El malestar y la impaciencia de las personas se manifestó mediante bocinazos e insultos. Una de ellas fue Ninfa, que llegó a Posadas desde Buenos Aires y permaneció en la fila desde las 13 hasta pasadas las 18, cuando llegó a pocos metros de la cabecera del puente del lado argentino. En diálogo con El Territorio, comentó que viaja junto a su hermana para visitar a su padre que vive en la localidad paraguaya de San Juan Nepomuceno.



"Soy de José León Suárez y mi hermana es de Moreno y vamos a verle a mi papá que vive en Paraguay. Justo nos encontramos con el accidente y eso retrasó todo", relató.



Aperturas desde la pandemia

Desde el anuncio del Gobierno nacional de la apertura de todos los pasos internacionales, aéreos, terrestres y marítimos, se facilitó también el ingreso a la Argentina eliminando la presentación del diagnóstico negativo del PCR y del carnet de vacunación. Asimismo, para ingresar a Paraguay, tampoco hay exigencias.



Se trata del segundo éxodo de paraguayos o personas con familia en ese país desde que se flexibilizaron las restricciones por la pandemia del coronavirus. La primera fue por Navidad y Año Nuevo el año pasado y hubo otras filas extensas durante este 2022, pero ninguna con las complicaciones de la jornada de ayer.

La Policía controló la situación recién después del accidente. Foto: Federico Gross

Por el paro, seguirán los problemas para cruzar

En medio de la avalancha de ciudadanos que llegaron ayer hasta la frontera para cruzar desde Posadas a Encarnación por el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, los trabajadores de Migraciones Argentina endurecieron la medida de fuerza y sumó inconvenientes, accidentes, bronca y desencuentros, sin que se reforzaran los controles de seguridad y con interminable cola.



La situación podría agravarse en las próximas horas, porque desde el gremio informaron que continuarán la medida de fuerza con quite de colaboración al encontrarse en estado de alerta, asamblea permanente y movilización.



Con casilla

Esta vez, estaban habilitadas al menos 10 casillas para cruzar al Paraguay y otros 8 para el retorno, pero a raíz de la medida de fuerza todo se volvió más lento. Es que el cuello de botella se produjo en el sector de Migraciones, cuyo empleados adhirieron a la medida de fuerza que continuará todo el fin de semana, si desde Nación no reciben respuestas a los pedidos de mejoras salariales.



Hugo Osudar, delegado de ATE Verde, explicó a El Territorio que el quite de colaboración se hace de manera intermitente y allí, los inspectores se toman todo el tiempo que consideren oportuno para verificar y volver a revisar, por ejemplo, las documentaciones.



Controles más lento

Quienes conocen del movimiento interno aseguran que un vehículo con una familia tipo, madre y padre más dos hijos del mismo matrimonio en Migraciones -si están los papeles en regla- tarda apenas menos de un minuto.



Sin embargo, al estar la protesta de empleados de brazos caídos, ello se hace todo de manera mucho más lenta.



Se torna aún más complejo de detectarse documentaciones adulteradas, como suele ocurrir con presentaciones de documentos mellizos o de nombres y apellidos coincidentes, aunque son personas muy distintas y con domicilios diferentes.



Lo mismo sucede cuando hay órdenes de capturas. El que requiere de datos es Interpol, especialmente de las personas en tránsito.



Y hasta salta aquellos deudores al fisco. No obstante, sigue siendo casos aislados pero que ayer, en medio de la medida de fuerza y la gran cantidad de ciudadanos haciendo fila para cruzar, todo se volvió más lento.



El reclamo

El reclamo de los empleados de Migraciones es por una mejor recomposición salarial.



Entienden que tuvieron alrededor del 70% de pérdidas del poder adquisitivo, además de cuestionar que faltan más agentes en los pasos fronterizos que fueron despedidos. La otra irregularidad planteada es que muchos se encuentran trabajando con mucha informalidad, al ser solo contrados.



Lo sucedido en la víspera podría repetirse en las próximas horas y días.



“De no mediar respuesta de Migraciones a nivel nacional, la medida de fuerza, seguirá hasta Semana Santa”, afirmó Osudar. Esto seguiría complicando, a los que deseen cruzar o volver de Paraguay por el puente Posadas y Encarnación.



El gremialista indicó que "se llegó a esta situación -en referencia a la medida de fuerza- justamente por la falta de respuesta a los planteos que venimos realizando desde marzo en cuyo lapso como acción de lucha, se hizo hasta olla popular frente a la delegación Posadas, sin que existieran respuestas", indicó el sindicalista.



Recordó que el quite de colaboración comenzó el viernes y continuará todo el fin de semana. lo que comenzó en Posadas, estimó que se irá extendiendo a otros puntos fronterizos, como de efectivamente indicó ya está ocurriendo. “Se van sumando otros pasos fronterizos, como Santo Tomé, Clorinda, Pasos de los Libres y estimamos que se irá sumando y endureciendo en las próximas horas, hasta un bloqueo total”, sostuvo Osudar.

Un muerto, vuelco y descontrol en las largas filas para cruzar a Paraguay