Gobernadores consolidan objetivos y alianzas

domingo 10 de abril de 2022 | 6:05hs.

Como un relanzamiento de las relaciones bilaterales, fue considerado el encuentro del presidente de Chile, Gabriel Boric y el mandatario argentino Alberto Fernández. El presidente chileno eligió la Argentina como la primera visita de Estado que realiza desde que asumió el cargo el pasado 11 de marzo. Justamente se conoció que, en el encuentro privado desarrollado en el despacho presidencial, abordaron sobre los ejes estratégicos de la relación política, económica y comercial bilateral, y sobre el rol de ambos países a nivel regional y en diferentes ámbitos multilaterales.



El cambio de gobierno representó para Chile, la salida del liberal Sebastián Piñera y la llegada del progresista Boric, quien estando en la Argentina destacó las coincidencias políticas con Alberto Fernández. Como muestra del interés en avanzar en acuerdos por Chile, llegaron al país las ministras de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, de Energía, de Relaciones Económicas Internacionales, entre otros. Boric ante los medios afirmó que Chile es parte de América Latina, aunque durante muchos años miró hacia el Norte o al Pacífico. Por ello, como dando cuenta de los pasos que pretende seguir, indicó que la hermandad con Argentina tiene que ir más allá de las preferencias que tengan sus presidentes. Fundamentalmente apuntó que la región tiene que recuperar una voz unida de cooperación, conjunta, en el escenario global.



Otra visita, por el gas

Prácticamente no terminaba de despedirse Boric de los argentinos, cuando llegó otro mandatario latinoamericano. Se trató del presidente de Bolivia, Luis Arce, quien con su llegada se llegó con la garantía de la provisión de gas para la argentina durante todo este año y con ello, paliar los efectos que está provocando la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente Vladimir Putin restringió de forma drástica la provisión de gas a distintas regiones del mundo y provocó un aumento de los combustibles a escala global. Por eso, el acuerdo con Bolivia trajo alivio a la administración de Alberto Fernández que como contrapartida se comprometió a explorar posibilidades en la explotación de litio boliviano.



Las peleas y antipolítica favorecen a Milei

En medio de un país con serios problemas económicos, la pelea interna entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández y la presidenta Cristina Kirchner, agudiza la crisis del gobierno que no le encuentra la solución al problema de la inflación y el deterioro económico en la mayoría de los hogares argentinos. Consciente de tal situación, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, pidió resolver a la brevedad esas diferencias. Por ahora, puede encuadrarse como una crisis interna en el Frente de Todos, pero de extenderse claramente podría afectar incluso en la credibilidad de sus seguidores. En esa línea, se están ubicando los jóvenes que buscan refugio en otros espacios. Al ver también la tensión reinante por ocupar espacios en Juntos por el Cambio, donde impera casi de manera permanente la interna radical, y en el PRO las diputas interminables por encabezar la fórmula en el 2023, la salida que están encontrando es en el espacio de Javier Milei que, aprovechando este buen momento, ya se lanzó de lleno como aspirante a la presidencia y según las encuestas tiene la mejor imagen entre los jóvenes. Lo mismo ocurre en Misiones, según las últimas mediciones, el libertario le lima electorado en todos los grupos etarios a Juntos por el Cambio y a los jóvenes del Frente de Todos.



Lo cierto es que los espacios tradicionales no están entendiendo que las históricas internas que antes se veía hasta con simpatía, en la actualidad los jóvenes y muchos ciudadanos, ya no lo toleran. Lo ven como una debilidad, que no responde a sus expectativas. Además, los dirigentes de Cambiemos siguen sin hacer una autocrítica por el fracaso de la gestión cuando gobernaron y ya están planificando la vuelta al poder, donde dicen que harían las mismas cosas que en el gobierno de Macri, pero más rápido.



El Senado con blanqueo y la Magistratura

En el Senado de la Nación comenzó el debate sobre el proyecto para recaudar dólares, con aporte de los bienes no declarados en el exterior y la deuda adquirida en 2018 con el FMI. Se estima que el análisis en comisión se prolongará durante el corriente mes con el aporte de especialistas convocados por el oficialismo y la oposición. De esta manera, el dictamen correspondiente podría llegar al recinto a principios de mayo de parte de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General del Senado. De aprobarse, se creará un fondo para pagar la deuda con el FMI mediante la recuperación de activos no declarados en el exterior. La iniciativa es impulsada por un grupo de senadores muy cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, entre los cuales se encuentra Oscar Parrilli y cuenta con el respaldo del presidente Alberto Fernández, al que se sumaron declarando total respaldo las principales corrientes sindicales. Por ahora, desde la oposición, se posicionaron en contra de la iniciativa.



La misma posición adoptó Juntos por el Cambio, al no dar quórum y votar en contra del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca modificar el funcionamiento y la integración del Consejo de la Magistratura. El debate en el recinto se dio luego del acuerdo al que arribaron el oficialismo y bloques provinciales para dotar de más federalismo al organismo y otorgarle mayor igualdad de género. Ello quedó reflejado en la iniciativa que modifica la composición del organismo encargado de la administración de la justicia, así como también del nombramiento y remoción de jueces, entre otras funciones. El oficialismo consiguió el quórum gracias a senadores aliados como el de Río Negro, Alberto Weretilneck, la misionera del frente renovador, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega de La Rioja, además de la cordobesa Alejandra Vigo. De esta manera, ahora será la Cámara de Diputados la encargada de convertir en ley la iniciativa, que eleva de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo y de convertirse en ley, creará cuatro regiones federales en el seno del organismo que sesionarán en el interior del país periódicamente con la meta de dotarlo de mayor federalismo. De esta forma, el consejo se volvería a ampliar después de que, en diciembre del año pasado, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la conformación de 13 miembros que se dispuso hace 16 años.



Las provincias

Gobernadores del Norte Grande volvieron a dar un importante paso esta semana y sigue consolidándose los diversos objetivos propuestos. Hace 23 años, el 9 de abril de 1999, los mandatarios de las provincias del Noroeste (NOA) y Nordeste (NEA) acordaron en la ciudad de Salta trabajar conjuntamente para promover el desarrollo social de sus pueblos. Entonces, los mandatarios decidieron organizar el Consejo Regional del Norte Grande para que fuese el órgano encargado de impulsar y llevar a cabo las acciones políticas conducentes a alcanzar los objetivos establecidos. Tras dos décadas de vigencia, se nota que la alianza de mandatarios se fue consolidando y goza de buena salud. Esta vez, en lo que representó el noveno encuentro de la Asamblea del Consejo Regional, se avanzó en la creación de una Agencia de Inversión y Comercio Exterior del Norte Grande. Para su puesta en marcha, las provincias comenzarán a trabajar en la redacción de la reglamentación que deberá presentarse en la próxima reunión fijada para el mes de mayo. Representa una nueva posibilidad para las ventas al exterior de los diversos productos generados o producidos en la región. Para concretarlo, ayudó aquella exitosa misión institucional y comercial realizada el mes pasado, a los Emiratos Árabes Unidos. Justamente ese país, representa uno de los primeros destinos apuntados por la liga de gobernadores, que según estiman entre el 2027 y el 2030 el Norte Grande debería estar sobre la base de 15.000 millones de dólares de exportación. Representa un ambicioso objetivo, aunque hay una gran variedad de productos a exportar como lo vienen haciendo provincias como Misiones de manera histórica desde madera, té, yerba, tabaco y ahora también cuestiones ligadas al conocimiento, que se apunta a fortalecer. De esta manera los mandatarios del NEA y NOA, vienen demostrando la importancia de esta alianza conformadas por diez provincias. Desde Misiones viajaron hasta Salta, donde se concretó el nuevo encuentro el viernes, el gobernador Oscar Herrera Ahuad, el ministro Coordinador, Ricardo Wellbach y el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán. La misma comitiva se reunió en forma previa en Buenos Aires, con funcionarios nacionales como el coordinador de Gabinete, Juan Manzur y el subsecretario de Energía, Federico Basualdo. Ambos, brindaron el compromiso luego ratificado en Salta, sobre los avances a favor de Misiones en el proceso para la construcción de la línea de alta tensión 132 kilovoltios (KV) de 116 kilómetros entre la estación transformadora de San Isidro en Posadas hasta la estación transformadora de Oberá. Esta es una obra clave en materia de abastecimiento eléctrico sobre la que Nación prometió asistir a la provincia y significará fortalecer el tendido de alta tensión en la zona central y sur de la provincia uniendo Posadas, Alem y Oberá. Dicho, en otros términos, representará una solución en el abastecimiento de energía para toda esta zona.



También combustible

El tema que preocupa cada vez más en Misiones y afecta también a otras provincias tiene que ver con el abastecimiento de combustible. Tanto empresarios del transporte de cargas como de pasajeros, manifestaron que brindan el servicio con lo poco que consiguen de gasoil, aunque la situación se vuelve insostenible, razón por la cual analizan hacer recortes de servicios o brindar menos frecuencias que afectarían a los usuarios. En la tierra colorada se estableció un cupo -un límite- de ventas a las estaciones de servicios que se ven superadas por las demandas, tanto de los misioneros como también de los turistas o de extranjeros que aprovechan que el precio es menor, comparados con Brasil y especialmente con Paraguay. El tema fue planteado en el seno de la Asamblea del Consejo Regional Norte Grande, donde un representante de YPF, primero explicó las razones de faltantes. Apuntó al conflicto bélico en Ucrania que derivó en el faltante de diésel en marzo. Les dijo a los gobernadores que la situación está en proceso de solución y que el inconveniente estará resuelto entre este y el mes de mayo. De hecho, la petrolera de bandera a su vez emitió un comunicado dando cuenta de la compra extra de combustible del exterior, prometiendo con ello asegurar la demanda actual de gasoil y las que vendrá, además, por el inicio de la cosecha donde se incrementa el consumo. Del mismo modo, en Salta, informaron que se está atendiendo la sobre demanda que se registra en las provincias fronterizas del Norte Grande. Por estas horas representan promesas de soluciones, porque aún se padece la falta suficiente de combustibles en todas las estaciones de servicios de la provincia, tanto en nafta como en gasoil.



Designaciones y más aperturas

El Gobierno de la provincia sorprendió esta semana con la designación en cargos importantes, hasta a quienes estaban en la vereda de enfrente como el caso de Gervasio Malagrida, designado como titular de la Secretaría de Estado de Cambio Climático de Misiones. Se conoce por igual sus posiciones críticas en cuestiones energéticas, como también su posición favorable a favor del ambiente. En el mismo acto del pasado martes fue nombrado Fernando Santacruz al frente de la Subsecretaría de Economía Circular recientemente creada. Dicho funcionario, de buena formación académica y política, venía de una larga trayectoria en la UCR, a pesar de su juventud. Y, unos días antes, desde la Municipalidad de Posadas se designó a la conductora de radio y televisión Belén Hernández en el cargo de secretaria de Cultura y Turismo de la municipalidad. Los tres tienen muy diferentes formaciones y como se indicó, algunos estaban muy ajenos al Frente Renovador.



Desde este ámbito político aseguran que esto es una clara muestra de apertura a la pluralidad de ideas, con la condición que desde la diversidad se sumen a trabajar a favor de los misioneros. Con dichas incorporaciones, no sorprendería que más adelante se sumen más mujeres y hombres al espacio que gobierna la provincia, incluso dirigentes opositores que pidan pistas en algunas intendencias. Hablar de 2023 es una ficción en la Argentina, pero no quita que ya se piense en ello.