El agente de Facundo Campazzo aseguró el interés de otras franquicias de la NBA

domingo 10 de abril de 2022 | 6:01hs.

El presente de Facundo Campazzo no es el ideal en Denver Nuggets, después de su primer año brillante en la NBA, el entrenador Mike Malone ya no lo considera como antes. Apenas jugó cuatro partidos de titular de 64 posibles, pero según su representante, Claudio Villanueva, el cordobés se mantiene tranquilo.



En una entrevista en Uno contra Uno Radio, el agente se refirió a la actualidad de Facu: “Soy optimista, me han hablado de algún interés de parte de otras franquicias”.