Agüero y Oberto abrieron el camino hacia lo masivo

domingo 10 de abril de 2022 | 6:05hs.

Los deportes electrónicos llevan ya varios años, pero en Argentina hubo un par de figuras que los sacaron del ambiente gaming para ponerlo en boca de todos. Para que muchos hablen o se pregunten qué son los eSports.



Sergio Agüero hizo gala durante toda su carrera de lo bien que jugaba a distintos juegos con consolas como la Play Station. De hecho hay varias anécdotas con su amigo Lionel Messi, pero el Kun subió la vara. Comenzó a jugar online y a transmitir en vivo sus sesiones de juegos, en las que también interactuaba con los fanáticos.



Pero el ex delantero de la selección argentina no se quedó ahí y fundó Krü, un club de deportes electrónicos que hoy tiene varios equipos en diferentes juegos y una sede física para que los integrantes puedan entrenar.



El desembarco del Kun Agüero en el universo gamer masificó la llegada de ese sector. Krü cuenta con equipos de Valorant (juego de tiro similar al Counter Strike) masculino y femenino, iene equipos de Fifa (el juego de fútbol por excelencia), League of Legends (juego de batalla más conocido como LoL por sus siglas en inglés) y Rocket League (una rareza en la que se juega al fútbol, pero los que juegan son autos).



El Kun llevó a Krü todo lo que aprendió en su carrera profesional, que se vio interrumpida por un problema cardíaco. A partir de ese momento, el goleador histórico del Manchester City se volcó a los negocios de los deportes electrónicos y llevó esa experiencia a su club.



Krü cuenta con jugadores profesionales, que cobran entre 300 y 1.000 dólares dependiendo del torneo y el desempeño, pero también con entrenadores y analistas. Con psicólogos y nutricionistas y también, desde que las restricciones por la pandemia de Covid-19 mermaron, con instalaciones físicas. Como cualquier otro club.



El Kun Agüero no es el único deportista profesional que se sumó a los eSports. En los últimos años, figuras como David Beckham, Gerard Piqué y Paulo Dybala también comenzaron a desembarcar en esta industria.



Por un lado, esto se explica por la popularidad que tienen los videojuegos entre ellos y sus seguidores. Pero por otro lado, también está el negocio. Según datos de Statistas, la industria generó en su totalidad 138 mil millones de dólares durante el 2021, y se espera que para el 2025 ese número crezca hasta los u$s 256 mil millones.



Otro argentino que tiene su equipo es Fabricio Oberto, campeón olímpico con argentina en Atenas 2004 y jugador de la NBA. El ex San Antonio Spurs confesó que quedó impactado con una final de League of Legendes en París, que llenó un estadio.



Oberto empezó a meterse en el mundo de los deportes electrónicos y es cofundador de New Indiands, un club que se va armando de a poco y que busca, además de la competición, formar eAthetls, atletas electrónicos.



“Los eSports y el mundo digital te llevan a buscar nuevos recursos constantemente. Estamos ante una generación nueva que todavía estamos conociendo y lo que tenemos que seguir trabajando todavía es este crossover. Es decir, este paso de información entre la generación anterior y esta nueva. Creo que por ahí pasa principalmente la lucha hoy”, expresó el ex basquetbolista que hoy reside en Estados Unidos.



El mes pasado, la Agencia Córdoba Deportes presentó la Copa de Fútbol Electrónico en el mítico estadio Mario Alberto Kempes. Del torneo participarán 75 equipos entre los que estarán los clubes tradicionales y algunos de la generación eSport.



Oberto tuvo mucho que ver en el acercamiento entre el gobierno cordobés y el deporte electrónico y durante la presentación consideró que Argentina está danto los pasos para profesionalizar el deporte electrónico.



“Argentina está en camino a mejorar si entendemos que tenemos que trabajar en equipo para ir mejorando la calidad y profesionalizando la escena de los eSports. Hacer hincapié sobre todo en el eAthlet, que tiene que estar muy bien mental y físicamente, allí es donde tenemos que hacer foco fundamentalmente”, explicó.



Entre los deportistas y ex deportistas más famosos del país con clubes de eSports se encuentran también Guillermo Coria con los New Pampas, Diego Schwartzman con Stone Movistar y Juan Sebastián Verón con e-BRO Gaming, aunque la lista con nombres de clase mundial es aún mucho más grande.

eSports . El mundo de los atletas electrónicos El fenómeno virtual que bate todos los números de taquilla “Mi enfoque no es ganar plata, sino jugar al juego que me gusta” Misiones quiere dar los primeros pasos hacia los eSports Argentina espera una final histórica para los eSports en Latinoamérica