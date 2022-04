López Obrador pone a prueba su propio mandato

domingo 10 de abril de 2022 | 6:02hs.

Los mexicanos están convocados a votar hoy si revalidan o no a Andrés Manuel López Obrador como presidente, en un referendo revocatorio inédito en el país, promovido por el propio líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cuyo mandato termina oficialmente en 2024.



“¿Estás de acuerdo en que a López Obrador, Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”, indica la pregunta que los electores deberán responder por sí o por no en la consulta popular, en la que se estima que habrá una baja participación, de entre el 10 y 25%.



“Los cercanos al gobierno opinan que entre 10 y 15 millones de mexicanos serían los participantes en este ejercicio”, detalló a Télam Leonardo Curzio, analista político e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), una cifra que representaría entre el 11 y el 16% del padrón electoral, de 90 millones.



“En este ejercicio lo que va a medirse es el núcleo duro de apoyo que el presidente puede movilizar. Por tanto, si consigue mover a 15 millones, estaría dos millones por debajo de la votación que tuvo en las últimas legislativas. Y, por supuesto, a la mitad de los que votaron por él en 2018”, indicó Curzio.



Pese a la probable baja participación de hoy, se estima que más del 70% de los votantes se muestre favorable a que López Obrador se retire recién al finalizar su mandato de seis años en 2024, según un sondeo realizado por El País de México.



No obstante, López Obrador sostuvo que aunque el porcentaje de votantes sea inferior, si la mayoría decide que se vaya, él se irá.