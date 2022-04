Se traba la reforma del Consejo de la Magistratura

domingo 10 de abril de 2022 | 6:02hs.

El oficialismo intenta jugar una última carta para poder lograr avanzar en la sanción del proyecto de ley que modifica la composición del Consejo de la Magistratura. Sin el número necesario de votos y con un límite de cuatro días hábiles para que sea tratado en Comisión y llevado al recinto, ahora busca extender los plazos.



El jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, escribió el viernes en su cuenta de Twitter que la Justicia “tuvo 1.577 días de análisis” para dictaminar la inconstitucionalidad de la norma y que ahora “Diputados tiene sólo 4 días hábiles para aprobar una nueva ley, según el plazo fijado por la misma Corte”.



En ese contexto, los bloques que conforman Juntos por el Cambio tomaron la decisión de avanzar y entendiendo que los dos lugares de los consejeros del Parlamento les corresponden, el 15 de abril el bloque de la UCR -acompañado por el PRO- le presentará al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el pedido para que firme la designación de un diputado radical como consejero y, en paralelo, el bloque del PRO del Senado hará lo propio con Cristina Fernández de Kirchner.



“La realidad es que no hay número en Diputados y la norma se cae, es por eso que nosotros ya tomamos la decisión de avanzar con las propuestas. Aún falta terminar de definir quién será el representante de cada uno de los bloques pero ya se tomó la decisión de que el 15 se presentan los pedidos”, aseguraron a Infobae desde el bloque de Juntos por el Cambio.



En los bloques del PRO y de la UCR creen que Massa y Cristina Kirchner no van a firmar las designaciones por lo que, en esa línea, adelantan que van a ir a la Justicia.



Negociaciones

En el medio de esto corrió el rumor de que existía la posibilidad de abrir una puerta para destrabar las negociaciones en las que el kirchnerismo aceptara la presencia de la Corte en el Consejo de la Magistratura pero que no ocupara la presidencia.



“Esa es la idea de Graciela Camaño -interbloque Federal y miembro del Consejo- la pregunta es si habilitamos eso cuántos votos nos puede llegar a traer, nosotros entendemos que no muchos”, explicó una fuente del bloque del Frente de Todos.