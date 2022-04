Solicitan el cese de los despidos en Yacyretá

domingo 10 de abril de 2022 | 6:04hs.

Desde la Asociación de Personal Argentino de Yacyretá (Apay) le solicitaron al nuevo director de la Entidad Binacional Yacyretá (Eby), el formoseño Fernando De Vido, “el cese de despidos indiscriminados y reconsideración de los efectivizados en los últimos días, por considerar una falta de respeto al no mediar ningún tipo de comunicación previa que en el marco de las relaciones laborales deben considerarse cuidadosamente”.



Es que De Vido despidió a 29 trabajadores que prestaban servicios en Buenos Aires, Posadas e Ituzaingó, y en los próximos días se harían efectivos más despidos.



Según indicaron desde el gremio, las cesantías fueron sin causa, y comenzaron ser notificadas el viernes de la semana pasada, pese a que existe un decreto presidencial que prohíbe los despidos en el marco de la pandemia de coronavirus.



A raíz de los despidos, la Asociación de Personal Argentino de Yacyretá envió una nota a De Vido para comunicarle el inicio de medidas de fuerza. El gremio decidió realizar por ahora dos horas de paro por turno durante una semana en las sedes de Posadas e Ituzaingó.



Entre los cesanteados se encuentran médicos, personal de recursos humanos, jurídicos y del sector de seguridad. Uno de los despedidos contó que “los que ingresamos a trabajar en la Entidad lo hicimos por contactos políticos, pero todos los despedidos cumplíamos funciones y no realizábamos actividad político partidaria”. Además, sostuvo que “en las cartas documento no se especifica el motivo por el cual se interrumpe el vínculo laboral”.



Desde el gremio señalaron que todos los despedidos son empleados que empezaron a trabajar entre 2016 y 2021, durante las gestiones de los macristas Humberto Schiavoni y Martín Goerling; y del kirchnerista Ignacio Barrios Arrechea.



Para los dirigentes gremiales es un contrasentido que la EBY despida personal en momentos que desde el gobierno nacional buscan que las empresas mantengan los vínculos laborales pese a la crisis económica que atraviesa el país.



Incluso, en los pasillos de la sede Posadas de Yacyretá aseguran que la lista de despidos podría continuar en los próximos días.