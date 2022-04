Vecinos de Montecarlo en alerta por seguidilla de robos

domingo 10 de abril de 2022 | 6:04hs.

Los vecinos de Montecarlo viven con preocupación ante los reiterados hechos delictivos que están sucediendo no sólo en comercios, sino también en viviendas particulares, talleres o incluso el mismísimo Parque Vortisch, entre otros espacios.



Los botines de los malvivientes son de los más diversos y en un ataque se pueden alzar con herramientas de altos valores, electrodomésticos, motos, garrafas y hasta cables del tendido eléctrico al que le extraen el cobre para luego revenderlo en el mercado negro. Todo lo que aparezca a su alcance.



Es así que los vecinos ven con gran preocupación que no hay avances en la resolución de los hechos, que son cada vez más seguidos y suceden en cualquier momento del día, como lo reflejó este medio en diversas oportunidades.



A este panorama se suma la falta de personal y móviles de la Policía, que muchas veces son afectados por los reiterados cortes de organizaciones sociales en la ruta 12, dejando al descubierto la seguridad de la localidad.



Ante esta situación, el intendente Jorge Lovato convocó a la Policía de la provincia para profundizar en el trabajo de prevención del delito en la zona urbana y rural.



Jefes de las distintas dependencias policiales de Montecarlo participaron de esta reunión para poner de manifiesto como vienen trabajando cada una de ellas, tanto en la cuestión preventiva como en la resolutiva de los delitos.



“Es importante para nosotros reunirnos con las fuerzas policiales y que nos puedan dar a conocer el trabajo que realizan. En ese mismo sentido el municipio tiene que acompañar para velar por la seguridad de cada vecino”, expresó Lovato luego del encuentro.



Si bien hay un compromiso del gobierno provincial para la creación de la Unidad Regional de Policía para Montecarlo, hasta la fecha no hubo avances.



La localidad cuenta con varias divisiones y destacamentos. Pero el personal no da abasto para cubrir la demanda de la localidad, que ya tiene más de 40 mil habitantes.