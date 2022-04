domingo 10 de abril de 2022 | 6:05hs.

Ian Carruccio (26) es uno de los jugadores de eSports más reconocidos y de mejor nivel en Misiones. El joven posadeño, que además de dedicarse profesionalmente a los videojuegos en red estudió marketing, fotografía y realización de videos, hace algunos años que compite para distintas organizaciones o equipos que lo contratan y le pagan hasta 300 dólares por mes.



Además de jugar y competir en los diferentes torneos o ligas que se organizan, Ian entrena durante cinco horas al día con su equipo, analizando rivales, imitando estrategias y puliendo detalles para tener todo aceitado al momento de ‘salir a la cancha’.



“Hace tres años que vengo jugando para distintas organizaciones (equipos). Me contratan empresas para jugar y me pagan un sueldo aproximado de 65 mil pesos y juego 5 horas por día. Es algo que está muy bien porque hago lo que me gusta. De todos modos, yo no lo hago por dinero. Si realmente quisiera ganar más plata hay otros juegos en los que me puedo destacar más. En lugar de ganar 300 dólares por mes puedo llegar a ganar U$S 800. Mi enfoque no es ganar plata sino jugar al juego que me gusta”, aclaró el joven misionero.



“El Valorant es uno de los juegos que es nuevo y que todavía no está tan explotado. Muy pocos jugadores profesionales del Counter Strike pasaron al Valorant entonces no es tan complicado llegar a un nivel alto”, contó a modo de ejemplo del que podría ser un juego en el que podría ganar más dinero.



El mercado de pases de los atletas electrónicos es dinámico y por eso que Ian va cambiando de equipo constantemente. Dentro del mundo de los jugadores de eSports en Argentina Ian está muy bien posicionado y una vez que se queda sin equipo, es cuestión de días para que otra organización lo vuelva a contratar.



Esas contrataciones se hacen a través de la red social Twitter, la plataforma preferida por los profesionales de los deportes electrónicos a la hora de fichar.



“Casi todos los jugadores tenemos un perfil de Twitter y ahí es donde se mueve todo. Se comparten jugadas y te vas enterando de todo. En Argentina debemos ser unos 400 jugadores los que estamos en la escena y generalmente cuando quedás libre de un equipo y venís jugando bien las organizaciones de eSports te contactan. Son organizaciones creadas muy desde abajo pero van consiguiendo marcas a medida que se hacen conocidas”, explicó Carruccio en diálogo con El Territorio.



En busca de la perfección

“Entreno 5 horas por día, de 15 a 20. Los entrenamientos no consisten solamente en jugar, hay días que ni jugamos. Solemos mirar y analizar videos y partidos de profesionales de Europa. Como cada jugador cumple un rol dentro del juego los entrenamientos consisten en perfeccionar tu rol”, manifestó Ian, quien actualmente busca esa ‘perfección’ de la que habla en el Counter Strike, uno de los juegos más tradicionales dentro del mundo gamer.



En cuanto a las competencias, el joven de 26 años dijo que en la plataforma gamersclub.gg anuncian las fechas en las que se ponen en marcha los torneos o ligas en las que quieran participar.



“Hay una plataforma que se llama gamersclub.gg en la que se anuncian las fechas de los torneos y las ligas. Generalmente son torneos organizados por Brasil o Estados Unidos. Las ligas suelen durar un mes y se juegan dos días por semana. Hay torneos que le dan a los primeros puestos viajes para ir a competir a Europa”, agregó.



Como todo atleta que busca superarse y conseguir su objetivos, Ian Carruccio también tiene los suyos, aunque más que individuales son en conjunto con su equipo de turno. Cuando un equipo logra destacarse y ganar competencias, obtiene como premio la posibilidad de realizar un curso intensivo en Brasil y luego emigrar a Europa.



“Nuestro objetivo como equipo es llegar a ser los mejores de la Argentina, actualmente estamos dentro del top ten. Los mejores equipos suelen ir a Brasil a hacer un curso de perfeccionamiento. Viven entre cinco personas en una casa con sus PC. Están casi todo el día jugando, pero también hacen rutinas con psicólogos, tienen nutricionistas y van al gimnasio. Y así se va repartiendo la rutina. Sería como un curso intensivo para poder ir a Europa”, afirmó.



Para finalizar, Ian dijo que ser un profesional de los videojuegos tiene sus beneficios, pero aclaró que lo ideal es repartir bien los tiempos y también dedicarse al estudio para tener siempre una opción b.



“Está bueno ser gamer porque hacés lo que te gusta. Pero lo que yo recomiendo es usar un par de horas para jugar y un par de horas para dedicarte a otra cosa. Yo estudié marketing, fotografía y filmación, entonces en el caso de que me vaya mal en los juegos y no pueda ganar dinero con esto me voy a dedicar a otra cosa”, remató.

Aprender de los que saben, el consejo de Ian

El costo aproximado para tener un buen equipamiento ronda los 250 mil pesos. Foto: Federico Gross

Carruccio explicó que una de las claves para volverse un buen jugador de eSports es imitar a los que saben. Además de jugar y sumar experiencia en la práctica, mirar videos, tutoriales y estrategias ayuda mucho a desarrollar las capacidades del jugador, aseguró el crack misionero. “Una recomendación que doy a los que se quieren dedicar a esto es que jueguen, pero que traten de aprender viendo videos de otros jugadores”, dijo. Por otra parte, explicó cuáles son las condiciones tecnológicas que se necesitan y el costo aproximado que tiene un equipamiento básico. “No hay un monto mínimo de dinero para empezar a jugar. Conozco el caso de un chico que jugaba con una notebook muy básica y llegó a estar en el puesto 15° en el país. Pero lo que se gasta en los accesorios para tener un equipamiento ronda los 200 ó 250 mil pesos”, contó.

