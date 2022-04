El debate por la Ley de Alquileres es la única actividad en la Cámara de Diputados

domingo 10 de abril de 2022 | 6:02hs.

El debate sobre la situación de los alquileres de propiedades que empezó la semana pasada en la Cámara de Diputados de la Nación es por ahora la única actividad de los diputados nacionales, que siguen paralizados por los enfrentamientos políticos entre los bloques, que no permiten alcanzar los consensos necesarios para pensar en sesiones parlamentarias.



Al mismo tiempo ese debate por la Ley de Alquileres, que continuará a lo largo de este mes de abril y que se espera que llegue a ser tratado en el recinto durante la primera quincena de mayo, habilitó la posibilidad de que todos los actores que forman parte de esta actividad expresen sus opiniones sobre la situación del sector.



Y esas miradas se seguirán dando a medida que avance este mes porque ya se fijaron las audiencias para escuchar a inquilinos, inmobiliarias, propietarios y todos los referentes que quieran expresar su opinión sobre cómo debería ser la ley que organice el sistema de alquileres de viviendas en nuestro país.



El cronograma parlamentario estableció tres reuniones informativas para los días 12, 19 y 20 de este mes, cuando serán convocados a detallar sus posturas los representantes de propietarios e inquilinos. Posteriormente los días 26 y el 27 de abril serán las jornadas de debate entre los diputados, con el objetivo de alcanzar un dictamen antes de fin de mes.



Este cronograma fue diseñado el martes pasado en la comisión de legislación general que preside la diputada del Frente de Todos, Cecilia Moreau, que en la apertura de la actividad dijo: “Somos muchos los legisladores que acompañamos la ley 27.551, pero la norma en la actualidad tiene requerimientos muy importantes por parte de inquilinos y propietarios que no podemos dejar de escuchar”.



La Ley de Alquileres 27.551 está en vigencia desde junio del 2020 y a juzgar por los resultados trajo más dolores de cabeza que soluciones para la gente que necesita alquilar un inmueble, porque las actualizaciones de los precios de los alquileres elevaron esos montos por encima de lo esperado y además generó una retracción de la oferta de propiedades para alquilar.



Otra cuestión que se le critica a la actual legislación es que tiene en cuenta el mercado inmobiliario de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores y no contempla la realidad de lo que sucede en el resto del país, donde cada región tiene sus particularidades en materia de alquileres.



Lo que piden los inquilinos

Desde las organizaciones que nuclean a los inquilinos también se expresaron algunas posturas que serán explicadas en detalle a partir del martes próximo cuando sean convocados a las reuniones informativas de la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación.



Una de esas voces es Juan Arrizabalaga, que es el referente de la Federación Nacional de Inquilinos, quien adelantó que “nuestra postura a nivel general, es que el mercado no aplica ni cumple la actual ley en vigencia y por eso sostenemos que el fracaso se debe a la ausencia del Estado en el necesario control para que se cumpla la ley”.



Según manifestó Arrizabalaga, “los inquilinos necesitamos que se analicen dos puntos con urgencia: el precio de inicio del contrato y el aumento que se da en las renovaciones ya que ambas cuestiones no están reguladas y por eso se cobra cualquier cosa”.



El representante de los inquilinos dio como ejemplo que “ hoy un inquilino que termina su contrato en $25.000 pesos inicia su nuevo contrato con $48.000, $55.000 o 60.000 mil pesos. Las renovaciones no están controladas con algún precio de referencia y actualmente las renovaciones aplican aumentos superiores al 100% que es una locura”.



Otro referente que pidió al Estado que “no abandone a los inquilinos” es la Mesa por los Derechos de los Inquilinos desde donde aseguran que “la solución es más protección, más derechos y mayor involucramiento del Estado para garantizar el acceso a la vivienda en alquiler”.



Desde ese espacio advirtieron que “distintos representantes del mercado inmobiliario, intentan construir un relato respecto a que la sanción de la normativa es la culpable de un conjunto de problemas que afectan de manera general a la economía argentina. Así, explican de manera absurda que una ley sobre la que no se controló su implementación sería la causante de los problemas de vivienda que afectan a millones de inquilinos”.



Según explicaron desde la Mesa de los Inquilinos “las modificaciones propuestas por el mercado inmobiliario buscan eliminar las protecciones y derechos mínimos que garantiza la ley”.



Según expresó este espacio de inquilinos “pedir la derogación de esta ley es una gran trampa. Queremos decirlo bien claro, derogar o suspender la ley de alquileres no va a bajar el precio de los alquileres, va a significar más desprotección para los inquilinos.”



Los inquilinos señalaron que “no hay datos oficiales que demuestren el impacto de la Ley de Alquileres en el mercado, los datos que circulan provienen de un sector interesado en que se modifique la legislación. No existe tampoco información confiable que muestre que la caída de la oferta es el resultado de la norma. Incluso hay estudios que muestran que esa caída es un fenómeno que comenzó antes de la puesta en marcha de la ley”.



Desde ese punto de vista los inquilinos destacaron que “no hay ninguna razón que pueda fundamentar que la ley actual no funcionó, ya que apenas comenzó a implementarse parcialmente y el Estado no avanzó en sus actividades regulatorias, dejando todo en mano de la supuesta buena voluntad de las partes”.



Los inquilinos pidieron “frenar los abusos del sector inmobiliario a la hora de firmar un contrato de alquiler, regular el precio inicial, garantizar un plazo mínimo de tres años de duración de la locación, disponer un mecanismo público de actualización anual ajustado a la capacidad de pago de los hogares inquilinos, crear un sistema público de garantías y la creación de un organismo ejecutivo de regulación y control de las relaciones de alquiler”.

Las inmobiliarias piden que la ley se modifique cuanto antes

Si bien todas las posturas del sector serán detalladas en las reuniones informativas que comenzarán el martes próximo, ya empezaron a llegar al Congreso distintas notas que adelantan esas posiciones. Por ejemplo la del sector inmobiliario que manifestó la necesidad de que la modificación de la ley de alquileres se realice “en el menor tiempo posible”, y que se logre “una normativa justa y equilibrada para todas las partes”.



Eso es lo que expresa la carta elevada por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (Cucicba), la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (Fira), la Cámara Inmobiliaria Argentina (Cia) y el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofesi) al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.



Las inmobiliarias dijeron sentirse “comprometidas con encontrar un camino consensuado, que facilite el acceso a la vivienda de la familia argentina dentro del orden y la legalidad”.



Y advirtieron que “el desacierto que podría implicar la sola mención de establecer un impuesto a la denominada vivienda ociosa o un tope al valor del canon locativo que podría profundizar el retiro de la oferta de un mayor número de unidades” que son algunas medidas que figuran en proyectos de ley que serán analizados.



También indicaron la necesidad de “aumentar la oferta locativa a través del fomento de la construcción, remodelación o inversión en unidades habitacionales nuevas o usadas para ser destinadas al mercado de alquileres de vivienda”.