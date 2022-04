Agenda cotidiana

domingo 10 de abril de 2022 | 6:00hs.

Música



Sugo. Con un único show en la provincia, el cantante uruguayo Lucas Sugo se volverá a encontrar con sus fans misioneros, el próximo sábado 23 de abril a las 23, en Umma (Maipú 2260)



La Delio Valdez. La reconocida orquesta de música tropical se presenta por primera vez en Misiones con un show de pura alegría cumbiera. Será el viernes 20 de mayo Umma, Maipú 2260. Entradas en boletería, en Pitter autoservicio (3 de Febrero 2099).





Muestras



Colorín. En el Taller y Galería de Arte Colorín Otaño, Roque Perez 1429 en el Cerro Pelón, se expone ‘La duda continua’, una serie de dibujos y pinturas del artista posadeño Rodrigo Benítez. “Se trata de una selección de obras realizadas en contexto pandémico, donde el arte fue un cable a tierra (o al cosmos) para respirar en medio de tanta urgencia”, detalló el artista. La muestra se puede visitar hasta el 16 de abril.



Yaparí. La polifacética artista posadeña Cristina Solís mostrará al público 100 imágenes que revelan aspectos de “Luna 5”, el universo simbólico que habita hace 35 años. Se puede visitar la muestra en la planta baja del Museo de Bellas Artes “Juan Yaparí”, Sarmiento 319 de Posadas.





Teatro



Antígona. Todos los sábados de abril a las 22, funciones de Antígona en la Sala Mandové, Beethoven 1762. Con dirección de Buki Rosa es una reversión del peruano José Watanabe, sobre la obra de Sófocles.



Fiesta Provincial. Hasta el domingo se realizará en Posadas la 32° Fiesta Provincial del Teatro. Con 24 obras en competencia de elencos de Posadas, Puerto Esperanza, Jardín América, Garupá, Eldorado y Oberá.



Choto. Ezequiel Campa trae su show Cheto y Choto al Auditorio Montoya, el 23 de abril a las 21. 20 % de descuento con Club El Territorio.



Infantil. La obra Vampirina, una aventura en Pijamas se verá el domingo 8 de mayo a las 17 en el Auditorio Montoya. 20 % de descuento con Club El Territorio.



Stand Up. Nicolás de Tracy llega a Posadas el 7 de mayo. Estará en el Auditorio Montoya a las 21. 20 % de descuento con Club El Territorio.



Rada Revuelto. Luego de agotar dos Teatros Ópera y de anunciar una gran gira nacional con su mega espectáculo de comedia, Soy Rada presenta Revuelto el 27 de Mayo en el Montoya.



Talleres



Flora. El espacio cultural Flora, Santa Fe 1551, tiene una variada cartelera de talleres y actividades: danzas, teatro, circo, tango y otras. Además cuenta con una sala de ensayo de carácter pública. Para saber más, [email protected] o @ flora.espaciocultural.



Yoga. La sociedad Italiana abrió las clases de yoga con la Profesora Paula Cáceres de lunes a miércoles a las 19 y los jueves a las 18. Para consultar precios, se puede llamar al teléfono 3764. 204296



Patrimonio. El área de Patrimonio Regional del Centro del Conocimiento ofrecerá dos nuevos espacios de aprendizaje de técnicas dramáticas a cargo de Facundo Viana. Los Talleres Los colores del deseo y Primera mano darán comienzo el 21 y el 24 de abril, respectivamente. Libres y gratuitos, hay que inscribirse al correo [email protected] o al teléfono 3764 597521.



Danza. El ballet folclórico del Parque del Conocimiento inauguró ‘Danza para todos’, una apuesta que invita a todos los amantes de la danza a formar un gran elenco artístico. Las clases de baile y malambo son gratuitas, se realizan todos los sábados, y no hay límite de edad para participar. Las incripciones siguen abiertas. Para más info consultar en www.parquedelconocimiento.com.





Eventos



Ballet. El Ballet Folklórico del Parque del Conocimiento, pondrá el broche de oro al Reventón y ofrecerá todo su despliegue con la obra “Mater Lacrimosa”, una representación de la Misa Criolla, originalmente dedicada a dos monjas de Alemania que ayudaron a prisioneros en épocas de nazismo en un campo de concentración, siendo esta posiblemente la obra máxima por excelencia de Ariel Ramírez y Félix Luna y que ha cobrado reconocimiento mundial.



Festival. El 4° Festival Provincial Arte en la Naturaleza se llevará a cabo hasta hoy, en el Parque de la Salud de Puerto Esperanza.Tendrá la intervención de artistas de toda la provincia, provincias vecinas y países limítrofes, como Brasil y Paraguay. El objetivo creativo es poder fusionar el arte con la naturaleza, aprovechando el escenario natural como disparador y espacio de escena.



VÍa Crucis. Mañana desde las 17 se llevará a cabo en el Parque de las Naciones una nueva edición del Vía Crucis de Migrantes y Refugiados las Colectividades, y Misa Bendición de Ramos. Comienza con la Bendición de Ramos frente a la Colectividad Japonesa y luego recorriendo las diferentes casas típicas a modo de estaciones.El recorrido finaliza frente al Pabellón Argentino, y luego tendrá lugar la Santa Misa en el Pabellón de espectáculos “Norguss Jacob”.



Cine. Este fin de semana el Cine Teatro de Oberá vuelve con las funciones Encanto en 3D y The Batman con la experiencia 5.1 en sonido. Además, el estreno de Axiomas. Será de jueves a domingo. Encanto a las 16, Batman a las 18 y Axiomas a las 21.