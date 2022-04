Independiente terminó empatando con Tigre gracias a un agónico penal con VAR

sábado 09 de abril de 2022 | 22:39hs.

Independiente dejó escapar dos puntos en tiempo de descuento: cuando parecía que se llevaba el triunfo en casa por la mínima ante Tigre, un penal a instancias del VAR le permitió al equipo de Victoria llegar al empate 1-1 por el que había hecho méritos ante el quedo del Rojo en la última media hora de partido. La nota negativa de la jornada la protagonizó la facción de la barra brava de Independiente que responde a César "Loquillo" Rodríguez, que pretendió ingresar al estadio saltando los molinetes, pero al no poder se enfrentó con la policía, lo que provocó un número no informado de detenidos.

En el primer tiempo, un desborde de Domingo Blanco terminó en un centro que pegó en la mano de Vïctor Cabrera y provocó el penal que Leandro Benegas convirtió con clase. Hasta ese momento, no había pasado demasiado, salvo por un tiro libre de Lucas González que pegó en el palo ante el sorprendido arquero Marinelli.

El desarrollo no cambió mucho, porque Independiente mantenía el control de la pelota y Tigre siguió con su planteo, aunque de a poco fue adelantando sus líneas. Entonces, por eso pudo empezar a inquietar a Sebastián Sosa, tanto con remates desde afuera como con desbordes por los costados. Por esa vía tuvo dos ocasiones claras, primero con una entrada de Blondel que Magnín desvió por arriba y luego con un centro de Colidio que Retegui anticipó apenas desviado.

Con espacios, el equipo de Eduardo Domínguez también tuvo ocasiones para liquidar el encuentro. La mejor surgió con otra corrida de Domingo Blanco que se fue por la izquierda y no terminó definiendo bien, pero la pelota le quedó a Batallini, que le pegó mordido, la pelota picó en el piso y se elevó tanto que pegó en el travesaño.

Como Independiente no supo aprovechar su oportunidad, en el final lo terminó pagando caro. Cuando ya se jugaba tiempo de descuento, Retegui desvió un centro de Colidio y la pelota pegó en el brazo de Barreto. Si bien el árbitro Héctor Mastrángelo no la había percibido, el llamado del VAR le permitió corregir el error y Retegui lo aprovechó con un remate a la derecha de Sosa. Así Independiente sumó una nueva decepción, en un partido que pensaba que ya tenía ganado. Para Tigre fue el premio a no rendirse, con un resultado que le permite mantenerse bien arriba en su grupo clasificatorio.