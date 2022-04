Una profesora obereña resultó lesionada en asalto de motochorros

sábado 09 de abril de 2022 | 17:54hs.

Cuando aún resuenan los ecos por el homicidio de Gladis Beatriz Gómez (39), la comerciante y catequista asaltada por motochorros que falleció por un balazo en la cabeza, otra joven obereña fue víctima de la misma modalidad delictiva y resultó con lesiones leves.

El hecho se registró el último jueves, alrededor de las 19.30, sobre calle Santiago del Estero al 700, a cinco cuadras del Centro Cívico de la ciudad.

La víctima fue identificada como Sol Maslanchuk, profesora de Economía que también se desempeña como niñera.

Según la denuncia radicada ante la Seccional Primera fue abordada por dos motochorros, uno de los cuales descendió del rodado y le exigió el celular. La joven se resistió y fue arrojada al suelo.

"La verdad es que sigo muy asustada porque pasé un mal momento. Gracias a Dios no me hicieron más que un par de raspones en las piernas producto del empujón y caída al asfalto. Traté de resistir lo más que pude. Tengo las uñas rotas de tanta fuerza que hice para no soltar el teléfono, pero a lo últimos lo tiré debajo un auto para que el ladrón salga de arriba mío porque no me soltaba", precisó.

Y agregó: "Fui a hacer un extra de niñera por unos pesos a esa zona que no conozco y al final me salió más caro de lo que creí. Ese celular era mi herramienta de trabajo y me costó horrores pagarlo".

Lamentablemente, si bien donde sucedió el hecho es una zona residencial y comercial muy transitada, nadie la socorrió cuando pidió ayuda.

Pero ahí no terminó su calvario, ya que en la Seccional Primera tampoco le brindaron la contención esperada.

"El policía que me tomó los datos me desalentó al decirme que ese tipo de delitos es moneda corriente y es muy difícil que pueda recuperar mi celular. Me dijo: 'fijate si en alguna casa de Personal te hacen el reconocimiento por robo', con una tranquilidad que hasta parece cómplice. Es lamentable el proceder de funcionarios que en realidad están para evitar ese tipo de delitos con patrullajes y prevención para que tengamos más seguridad", remarcó.