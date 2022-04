La declaración por videollamada de Cabral complicó al imputado Veiga

sábado 09 de abril de 2022 | 6:03hs.

Siete jornadas transcurrieron del juicio oral y público contra Eugenio “Bebe” Veiga (28), imputado por el crimen que se llevó la vida de Cristian “Chiripa” González (17) el 22 de junio de 2018 en el barrio San Lorenzo de Posadas.



La audiencia de ayer, previa a los alegatos y la sentencia, estuvo plagada de novedades. El intensamente buscado Elio Hernán Cabral fue hallado, finalmente, en la provincia de Buenos Aires. Aparentemente, se encuentra trabajando en el municipio de Pilar.



El testigo clave había sido citado desde la primera audiencia y posteriormente buscado por la Policía. Finalmente, en las últimas horas del jueves lograron establecer contacto con él.



Asimismo, compareció ante el tribunal Daniela Gisela Basualdo, la joven que había sido notificada reiteradas veces pero debió ser trasladada por efectivos de la fuerza pública ante su negativa a brindar su testimonio.



En tanto, la declaración testimonial de Elio Cabrera se llevó a cabo mediante una improvisada comunicación en línea. El joven comentó su versión de los hechos a través de una videollamada.



Contrario a ello, la abogada defensora, Miriam Dávalos, había solicitado que la comparecencia sea presencial para garantizar el proceso posterior a su declaración.



Por su parte, Cabral relató que estuvo bebiendo con Chiripa desde la tarde y comentó: “Salimos tipo 8 a comprar y nos encontramos con Veiga en la misma cuadra. No sé si tenían problemas o qué pero cuando volví de comprar estaban discutiendo, quise separar la pelea, vi que se abrazaron y uno sacó un cuchillo”.



Continuó: “Veiga se dio a la fuga, y Chiripa cayó a un metro. Veiga corrió a la casa y tiró el cuchillo al inodoro, solo llegó hasta ahí”.



Cuando fue el turno del representante del Ministerio Público Fiscal, Martín Rau, éste le preguntó si hubo una pelea y si había alguien más en la escena. Cabral, en tanto, expresó que hubo una pelea entre los dos, la víctima y el imputado, y que no había nadie más allí pero que salieron todos cuando ocurrió el crimen.



Por otro lado, previo al momento de hacer las preguntas, la abogada defensora se presentó: “Soy la defensa de su amigo, porque era su amigo, Eugenio Veiga”. Luego le consultó cómo vio a su defendido, a dónde y cómo estaba.



Ante la pregunta de la defensa, Cabral complicó la situación del imputado al relatar que esa noche Eugenio Veiga “estaba jalando Poxi-ran afuera de su casa” y tenía un cuchillo en la cintura ya que “siempre salía a robar”.



Además, comentó que, cerca de las 22, estaban en la casa de la víctima quien salió y empezó una pelea con el imputado. Ante esta situación Cabral, según su testimonio, se acercó con el fin de separarlos y fue allí que visualizó que Veiga sacó el cuchillo.



Agregó: “Me corrió a mí con el cuchillo pero vio mucha gente y se asustó, se metió por un alambrado de un vecino y se fue a lo de su papá”. Puntualizó que fue él quien llevó a la Policía a buscar a Veiga a la casa de su papá, justamente, por haberlo visto escapar y llegar a ese lugar.



Otro testimonio clave de la jornada fue el de Daniela Gisela Basualdo, la joven que en el momento del hecho era pareja de Cabral y amiga de Chiripa.



Ante su negativa a presentarse a declarar, Basualdo llegó al tribunal escoltada por la fuerza pública y la testigo demostró poca predisposición para ingresar a declarar. No obstante, al momento de sentarse en el banquillo expresó, “juro por mi nena y, de última, que el chabón pague por lo que hizo, le mató a mi amigo”.



Ante la advertencia de la pena por falso testimonio, sentenció: “Yo te voy a decir la verdad, para qué te voy a mentir”, y relató: “Estábamos en la casa de mi amigo Chiripa. Estábamos tomando y el vago (Chiripa) sale afuera de la casa y le busca pleito a éste (Veiga) y él sale con un cuchillo y le corta al chabón”.



“No sé lo qué le pasó a mi amigo, se me descontroló. Nos criamos juntos (con Chiripa). El vaguito este que está acá sabe muy bien eh. Le mató, sacó un cuchillo, le agarró y le mató al vago. O sea no hay explicación me entendés, porque eso no se hace”, aseveró.



Agregó que no supo qué motivó a su amigo a salir hacia lo de Veiga y, en ese punto, comentó que la pareja de Chiripa, su prima Daiana, quiso detenerlo pero no pudo. “Estábamos en la casa de Chiripa escuchando música. En un momento, yo vi cuando Daiana le quiso atajar para que no vaya a la casa de Bebe. No sé por qué se fue”.



Luego de comentar efusivamente cómo fueron los momentos previos a la muerte de su amigo, la joven se refirió al imputado y detalló, “la mayoría de los vecinos dicen que nunca le vieron así a Bebe. Bebe tiene familia, tiene su hijo todo”.



Basualdo, por otro lado, consultó dos veces si lograron comunicarse con Elio Hernán Cabral y ante la respuesta positiva de la presidenta del tribunal, Viviana Cuckla, preguntó “¿Le contó todo lo que pasó?



Al finalizar su declaración testimonial le agradecieron su presencia y procedió a retirarse, caminó a la salida que lindaba con el imputado y no perdió la oportunidad para mirarlo y expresar: “Pagá Bebe por lo que hiciste, mataste a mi amigo”.



Finalmente, declaró Daiana Arce, una mujer que según la letrada Dávalos, se ofreció a testificar a último momento y el tribunal accedió a su comparecencia.



Arce aclaró que es vecina hace muchos años de la familia Veiga y relató: “Esa noche vi lo que pasó porque ya había un problema y me quedé mirando en el portón de casa. Mi vecino (Veiga) estaba en el portón de su casa y vi que llegaron los chicos”. Sin embargo al ser consultada si efectivamente vio la pelea, aseguró: “Empezó la pelea y me metí para adentro”.



En relación a su vecino Veiga, expresó que nunca tuvo problemas con él y que nunca supo de presuntos robos que lo involucraron. Explicó, además, que había salido a mirar porque “cuando se arma quilombo nosotras que somos mamá salimos a mirar por nuestros hijos”.



Por último, en este contexto, el fiscal Martín Rau solicitó que la audiencia de alegatos pase a un cuarto intermedio hasta el lunes ante la comparecencia de nuevos testigos a último momento.



El Tribunal Penal Uno de Posadas, con Viviana Gladis Cuckla como presidenta y los camaristas Juan Manuel Monte y Ángel De Jesús Cardozo, accedió al pedido del profesional y resolvió dar continuidad el lunes a las 9 de la mañana a la jornada de alegatos y, por consiguiente, la sentencia.