Morales cree que Macri será candidato presidencial

sábado 09 de abril de 2022 | 6:02hs.

El gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, afirmó ayer que cree que el ex presidente Mauricio Macri “será candidato” presidencial en los comicios del año próximo e indicó que el radicalismo lo va a enfrentar “con una coalición más amplia”.



“Creo que va a ser candidato. Ha sido presidente, es una voz importante en Juntos por el Cambio”, dijo Morales en diálogo con radio Continental, en el que agregó: “No es el jefe de Juntos por el Cambio, no es el jefe del radicalismo, no es mi jefe”, aunque insistió que -según su visión- Macri será postulante.



Por otro lado, se refirió a la foto que publicó el jueves el ex presidente junto al exmandatario de Estados Unidos Donald Trump, con quien analizó el “contexto global”, el “vínculo” entre ambos países y lo que las dos naciones “pueden seguir construyendo juntos”.



“Nunca me gustó mucho Donald Trump”, dijo Morales para quien la imagen con Trump, publicada por Macri en sus redes sociales, es “una foto de campaña”.



En tanto, al ser consultado sobre la figura de Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que “es un buen dirigente del PRO.