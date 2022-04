Bundziak fue sexto en los ensayos del Mouras y 4° en la TC Pick Up

sábado 09 de abril de 2022 | 6:01hs.

El piloto misionero Rudito Bundziak comenzó ayer con el doble desafío en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata y fue 6° en los entrenamientos del TC Mouras y cuarto en el único ensayo de los debutantes del TC Pick Up.



En el primer ensayo del TC Mouras fue séptimo con un tiempo de 1:28.929 para la mejor vuelta al trazado de 4265 metros de extensión. Para la segunda tanda el Coiro Dole Racing hizo unos ajustes y el piloto de Iguazú cerró el día con un tiempo de 1:28.020 para quedar 6° a 239/1000 de Tomas Brezzo (Dodge) que fue el mejor del día con 1:27.781.



Sin descando, Bundziak se bajó de la Chevy y se subió a la Ford del Coiro Dole Racing y dio los primeros giros sobre la unidad con la que hará su debut en la TC Pick Up. Bundziak marcó 1:35.449 para la mejor vuelta y fue cuarto en el único ensayos de los debutantes de la TC Pick Up.



“Estamos muy bien, en el TC Mouras se sintieron un poco los kilos pero estamos trabajando para distribuir bien los pesos y seguir siendo competitivo”, indicó Bundziak, quien es el puntero del TC Mouras.



Sobre la Ford del TC Pick Up, explicó “estamos con un problema en el motor. Giramos pero fuimos lento en recta”, explicó el misionero. Hoy saldrá a clasificar en ambas categorías.



Por su parte, la misionera Mairu Herrera Ahuad tuvo problemas en el motor y no pudo entrenar en la Fórmula 3 metropolitana. El problema siguió en la clasificación para la primera carrera y quedó en la 30° posición. Hoy desde las 15 (Deportv) corre la primera final.