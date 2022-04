Oficializaron al compañero de Lula

sábado 09 de abril de 2022 | 6:02hs.

El ex gobernador de San Pablo acompañará a Lula para sacar a Bolsonaro.

El ex gobernador de San Pablo acompañará a Lula para sacar a Bolsonaro.

El Partido Socialista Brasileño (PSB) formalizó ayer la candidatura del ex gobernador de San Pablo Geraldo Alckmin como compañero de fórmula del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones del 2 de octubre, para las que parte como favorito. “Aquí ha quedado bien claro el grave momento que estamos viviendo, en realidad no es hora de terrorismo, es la hora de la generosidad, de la grandeza política, del desprendimiento y de unidad (…) vamos a sumar esfuerzos para la reconstrucción del país”, afirmó Alckmin. Hasta hace poco, Alckmin pertenecía al el principal partido de la derecha moderada brasileña, con el que se enfrentó a Lula en las presidenciales del año 2006.