Exhortan a Castillo a que renuncie

sábado 09 de abril de 2022 | 6:02hs.

El Congreso de Perú, dominado por la oposición, aprobó una moción no vinculante que exhorta a renunciar al presidente izquierdista Pedro Castillo, en medio de una semana de gran crispación política y tensiones por protestas por las alzas de precios. Luego de más de una hora de debate, el pleno legislativo aprobó la moción por 61 votos, 43 en contra y una abstención.



Se trata de una exhortación de renuncia, que expresa el deseo del parlamento para que el presidente resigne el cargo, pero no es vinculante, es decir no obliga a Pedro Castillo a renunciar.