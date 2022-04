Los misioneros unidos en defensa de la cultura nacional

sábado 09 de abril de 2022 | 6:05hs.

Un universo afásico, sin colores, sin gozo, sin reflexión, sin identidad. Ese panorama apocalíptico es el que se presume, de caer toda la estructura cultural que nos sostiene en Argentina.



Crear, expresar y difundir el arte es uno de los derechos inalienables de todo individuo y sin embargo, hoy todos los sectores de la cultura misionera debieron aunar fuerzas para enfrentar un posible vaciamiento nacional.



Para resumir la situación, es necesario explicar que a raíz de la reforma tributaria del 2017 se aprobó la Ley 27.432 que plantea que ‘‘toda asignación específica de impuestos nacionales coparticipables mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022’’. Estas asignaciones específicas son la base de las industrias culturales, en instituciones como el Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), el INT (Instituto Nacional del Teatro), Inamu (Instituto Nacional de la Música), la Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) y el Fomeca (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual). A partir de acá se deduce que todas las producciones de cine, teatro, música, medios, bibliotecas quedarían prácticamente desmanteladas si el Congreso no frena antes esta medida.



Por eso, ayer a la mañana, diferentes representantes del teatro, la música, el cine, la danza, y artistas de toda índole se reunieron para ajustar acciones de lucha de manera conjunta. Convocados por la Secretaría de Cultura -hecho que casi todos los presentes destacaron como sorprendente- plantaron además un precedente nacional afirmando que Misiones está a la vanguardia y no permitirá la devastación de la cultura.



“Sin esta asignación específica todos estos años de esfuerzo pierden sentido. Es retroceder 20 años. Eso tiene que cambiar y una ciudadanía activa lo puede revertir. Es una lucha que nos involucra a todos”, graficó Mario Giménez, al frente del Iaavim y parte del panel principal.



Como ejemplo, en el último año el Incaa financió ocho producciones misioneras que no estarían vivas sin ese apoyo. En esta línea, Joselo Schuap, ministro de Cultura local detalló que “en el caso del Inamu, estas asignaciones son el 99% del presupuesto que maneja el instituto, es decir, se queda sin dinero. Por otro lado, el 85% del dinero para una película la pone el Incaa y alrededor del 15% el Iaavim, con toda la humildad que tenemos en la provincia para financiar este tipo de cosas. Pero una cosa sin la otra no funciona. Y si se cae el Incaa cuántas fuentes de trabajo se van a perder, es uno que tracciona miles de millones de pesos en recursos”.



En la primera concentración de ayer, cada participante tuvo derecho a tomar la palabra y numerosos referentes como Carolina Gularte, Marisa Hassan, Omar Holz, Ana Zanotti, Gastón Gularte, Gabily Anadón, Micol Ortas, Mariana Gomez entre otros, dieron su parecer.



Previamente hicieron su aporte de manera remota Pablo Carro -diputado cordobés autor del único proyecto actual tendiente a aplazar la medida-, Julio Raffo -jurista redactor de la Ley Nacional de Cine- y el escritor y periodista chaqueño Mempo Gardinelli. El proyecto de Raffo plantea una prórroga de 50 años, Giardinelli marcó que debería ser para siempre y Raffo, entre especificaciones legales de lado, adujo que la sociedad toda tiene que sumarse a esta lucha, postulando en un principio a los colegios de abogados, por ejemplo.

Misiones es uno de los que dio el puntapié inicial para discutir posibles medidas que contrarresten el vaciamiento. Foto: Federico Gross

“Estamos en una cuenta regresiva. Es urgente defender las industrias culturales, su lógica independiente, el acervo identitario que tanto orgullo nos ha generado en el mundo. Debemos también garantizar su preservación y el derecho de las nuevas generaciones a seguir desarrollando bienes culturales de calidad, de experimentación y tradición simbólica. Por esto, exigimos a los y las legisladoras que cumplan con sus obligaciones y que eviten el apagón cultural, comprendiendo además que la cultura y el trabajo son fundamentales para la existencia de nuestra soberanía y son derechos inalienables de los pueblos que aspiran a crecer en libertad”, sentenciaron como parte de un documento que se votó y acercarán a medios y legisladores nacionales por Misiones.



Se habló de crecimiento, capacitación, adquisición de herramientas tangibles e intelectuales gracias a todos estos fondos aún vigentes, de los avances estatales y la lucha de tantos años que quedarían nulos de concretarse lo que marca la Ley 27.432. Se remarcó la importancia de la unión de todo este abanico de rubros y la comunicación clara y constante para poder asegurar los derechos ganados y seguir desrrollándose.



“No nos tenemos que olvidar que la cultura es un derecho humano. Sin eso no podemos vivir. Es lo último que nos podían sacar, no es la defensa de un sector, es una defensa de toda la humanidad”, resumió Gabily Anadón como representante de Atdam. En coincidencia , Veroka Fedeli de la Asociación Argentina de Actores recordó que durante el aislamiento “a todos nos salvó la cultura”. “¿Quién no estuvo mirando una serie, escuchando una canción, viendo teatro por Zoom? La cultura no es un sector de diferentes ramas. La cultura somos todos”, remató.