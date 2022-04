La lentitud en el movimiento, principal síntoma de Parkinson

sábado 09 de abril de 2022 | 6:04hs.

El lunes se conmemorará el Día Mundial del Parkinson, una disfunción caracterizada por ser muy silenciosa. Por este motivo, es importante prestar especial atención, sobre todo en las etapas previas, debido a que cuanto antes se detecte y se trate puede mejorar mucho la calidad de vida del paciente. Inclusive, el seguir buenos hábitos en la rutina diaria contribuye a mejorar la salud. En esta línea, el neurólogo Hugo Solís conversó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, se refirió a los síntomas y dijo que “habitualmente, la gente común sospecha cuando ve a alguien temblando” y aclaró que no siempre se trata de un indicio de la enfermedad.



En este aspecto, explicó que el temblor propio del Parkinson es “de comienzo asimétrico”, es decir, se inicia en una de las manos “y es bastante raro que suceda en las dos al mismo tiempo”. Esto se pone de manifiesto al ver a la persona caminar y se observa el temblor de uno de sus miembros superiores.



Es importante tener en cuenta que la señal más importante es la lentitud en los movimientos. Por ejemplo, “cuando se revuelve la tacita de café, si comenzó la enfermedad por el lado derecho y si el paciente es diestro empieza a percibirse una lentitud en sus movimientos. Esto también se aprecia cuando se cepilla los dientes o está utilizando la máquina de afeitar, cuando su letra comienza a ser más chica y, cuando camina. En general, empieza a ver insidiosamente un trastorno en la marcha, donde arrastra más los pies, no moviliza uno de los brazos”, detalló.



Agregó que en el balanceo de los dos brazos al caminar, “de golpe se percibe que una persona, cuando camina, no balancea uno de los lados y quizá tenga un temblor”. A esto se puede sumar la rigidez, que la única manera de verla es cuando el médico hace el examen y la nota en el codo o en la muñeca.



Etapas

Además, hizo saber que el Parkinson evoluciona por etapas. Una de ellas es preclínica, “sin ningún signo ni síntoma”. En este sentido, apuntó que “al momento de detectar los primeros síntomas, el paciente ya llevaba entre 15 y 20 años previos desarrollando la enfermedad”. Probablemente, en este período no hubo indicios que llamen la atención. Luego, se encuentra una etapa premotora, “es decir, antes de que el paciente comience con el temblor, la rigidez o la lentitud”.



Lo que se aprecia en esta fase es pacientes con antecedentes familiares y que tenían depresión, trastornos del hábito intestinal, constipación y un trastorno en el sueño REM que se caracterizaba por tener sueños vívidos. Continuó diciendo que el paciente, a medida que envejece, agrega comorbilidades que tendrán impacto en la enfermedad. Puede tener artrosis, problemas de rodilla, fracturas de cadera.



Se calcula que entre el 1 % y el 2% de la población mayor de 65 años tiene Parkinson, comunicó el médico Solís. En Argentina, hay cerca de 150 mil personas con dicha disfunción. “No puedo dar un número exacto en Misiones, pero tenemos muchos pacientes con la enfermedad en el hospital, en el sanatorio privado, de distintas franjas etáreas”, resaltó. Es decir, la enfermedad puede aparecer después de los 65 años. Sin embargo, hay un porcentaje entre los 45 y los 65 años. También hay un número menor de pacientes a los 15, 18 o 20 años.



“A medida que la población va envejeciendo y vive más, es más frecuente que haya pacientes con la enfermedad”, hizo saber el profesional.



Tratamiento

Respecto de las procedencias de la enfermedad, el médico Solís expresó que hay un ínfimo número de casos hereditarios. “Representa solamente entre el 5 % y el 10 % de todos los casos”. Otro 30% de los pacientes tiene lo que se denomina susceptibilidad genética, es decir, “que no está nada dicho, no podemos asegurar que esa persona vaya a tener Parkinson”, precisó. Por eso es relevante alentar los hábitos saludables, “que muy probablemente terminen salvando o ayudando a aquella persona que tiene susceptibilidad genética para la enfermedad”.



En cuanto al tratamiento, dijo que la enfermedad se debe abordar de forma multidisciplinaria. “Si al paciente lo atiende todo un equipo de profesionales, como un neurólogo, su médico clínico, su fonoaudiólogo, un terapista ocupacional, un nutricionista, andará muchísimo mejor”, consideró.



Respecto de la medicación, afirmó que “la droga madre sigue siendo la molécula levodopa porque el neurotransmisor que les falta a los pacientes es la dopamina, porque es una enfermedad neurodegenerativa. Es decir que habrá neuronas que se morirán en una zona determinada del cerebro y tienen una función específica, que es producir dopamina, que tiene mucho que ver con el movimiento. Ahí es donde tenemos que hacer una terapia de reemplazo”, explicitó Solís. El mejor mensaje que se puede dar a los pacientes con la enfermedad es que se puede continuar adelante, opinó.

Parkinson: cómo detectarlo

Señales de alerta

Lentitud en los movimientos Cuando la persona se mueve lentamente al revolver un café, caminar, afeitarse.

Temblor asimétrico

Cuando una de las manos comienza a temblar. Progresivamente, el temblor llega a la otra extremidad.

Sueños vívidos

Una afectación en la etapa REM del sueño hace que la persona, si sueña que camina, mueva las piernas; o si sueña que pelea, dé un golpe.

Para agendar

Acto en la plaza 9 de Julio.

En el marco del Día Mundial y Provincial del Parkinson, la Asociación Parkinson Misiones invita a todo el público al programa de charlas y jornadas de difusión que tendrá lugar el lunes en la plaza 9 de Julio, de Posadas. El encuentro será de 9 a 11, y se abordará la enfermedad y su diagnóstico. Estarán presentes profesionales de salud y personas que padecen esta enfermedad.