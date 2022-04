Will Smith no podrá asistir a los Oscar por 10 años

sábado 09 de abril de 2022 | 6:00hs.

La Academia de Hollywood resolvió ayer vedar a Will Smith de las ceremonias de los Oscar por 10 años luego de la agresión del actor en la última gala de los premios hacia el comediante Chris Rock.



Las autoridades de la Academia tomaron esta resolución debido al incidente del último 27 de marzo en el que Smith irrumpió en el escenario para abofetear a Rock, que estaba presentando un premio, luego de que el comediante hiciera un chiste sobre el aspecto de Jada Pinkett, esposa de Smith.



La determinación no impide que el actor sea nominado ni premiado en futuras ediciones de los Oscar y veda solo su presencia en los eventos que la institución organiza.



“El directorio decidió, por un período de 10 años desde hoy, que el señor Smith no tenga permitido asistir a ningún evento de la Academia, en persona o virtualmente debido a su inaceptable y dañino comportamiento”, indicaron el presidente de la institución, David Rubin, y su directora ejecutiva, Dawn Hudson, en una carta a todos los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.



El directorio está integrado, entre otros, por los premiados Steven Spielberg, Laura Dern y Whoopi Goldberg.



Los organizadores optaron por una sanción ejemplificadora sobre todo tras la repercusión negativa y el repudio que recibió la Academia por no echar a Smith de la ceremonia tras la agresión y dejarlo recibir el galardón al Mejor Actor minutos después.



De no ser porque Rock decidió no denunciar a Smith por la agresión, el actor podría haber enfrentado hasta seis años de prisión y una multa de 100.000 dólares en caso de ser condenado.