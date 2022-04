Luciana Salazar denunció que la amenazaron vía e-mail

sábado 09 de abril de 2022 | 6:00hs.

Luciana Salazar encendió la alarma a partir de una serie de posteos en los que denunció amenazas y preocupación por su seguridad. La mediática no agregó ningún nombre y apellido a sus dichos.



En las últimas semanas, la modelo viene haciendo declaraciones muy duras sobre su expareja Martín Redrado al que le inició un juicio. Salazar publicó en Instagram tres historias en las que evidenció que recibió un correo electrónico con mensajes amenazantes. “Acabo de recibir un mail que me demuestra lo que sos capaz de hacer”, apuntó.



Luego se mostró más afectada por la situación. “No puedo entender tanto odio. No le encuentro explicaciones a tanta maldad. Siempre te metiste con lo más sagrado para mí”, escribió.



Hace un par de semanas, afirmó en Socios del Espectáculo sobre Martín Redrado: “Me odia a mí y a mi hija Matilda”.



Además, dijo que siente “tristeza” y remató: “Espero que no me pase nada porque indudablemente esta persona es capaz de hacerme cualquier cosa”.