Ivana Icardi reveló por qué se separó de Hugo Sierra

sábado 09 de abril de 2022 | 6:00hs.

A principios de marzo, Ivana Icardi sorprendió en sus redes sociales al contar su separación de Hugo Sierra, a siete meses del nacimiento de su hija Giorgia.



Es que la hermana de Mauro había abandonado la vida mediática a la que accedió en Gran Hermano 2016 y prolongó en el reality español Supervivientes, donde conoció al ex basquetbolista uruguayo. Luego de un período de alta exposición, potenciada por sus opiniones sobre la relación de su hermano con Wanda Nara, ambos optaron por un bajo perfil que se potenció con el nacimiento de la beba, hasta que anunciaron su separación.



Pero acorde a esta nueva etapa de su vida, Ivana lo anunció lejos de cualquier escándalo y con un comunicado en su cuenta de Instagram. “Hace unos días Hugo y yo decidimos separarnos. Es por eso que no hemos aparecido en nuestro aniversario”, comenzó expresando en una story de Instagram. Y continuó explicando.



“Hace unos meses tuvimos una separación y tratamos de dejar a un lado nuestras diferencias y amarnos como en algún momento supimos hacerlo. Lamentablemente esas diferencias pesan más para nosotros y por nuestro bien y el de nuestra pequeñita decidimos que es necesario que cada uno siga su camino por separado para no hacernos daño ni que termine en conflicto”.



La influencer dejó pasar el tiempo y dio más detalles de la ruptura de la pareja. Lo hizo en un diálogo con el medio español Mtmad, donde grabó un video con su versión de los hechos. “Los problemas empezaron cuando nació Giorgia”, comenzó diciendo Ivana. “Me habían advertido que la parejas suelen cambiar, las mujeres necesitamos comprensión porque no se imaginan la revolución en el cuerpo, las hormonas, es una batalla de emociones”, señaló y se refirió a su ex pareja: “Quizás si hubiera recibido un poco mas de apoyo, que le dije a Hugo que necesitaba más apoyo en ese momento, la cosa hubiera sido de otra manera”.



En medio de esa situación, tuvo que tomar una decisión drástica. “Una vez me fui con Giorgia a un hotel porque no aguantaba más, tenía presión, discutíamos con Hugo por miles de cosas y por ahí era una discusión tonta, pero era una hoy, otra en una semana, vas acumulando y en un momento ya se vuelve insostenible”, enumeró. “Tienes que estar todo el tiempo remando por una cosa que se supone que en algún momento funciono”, agregó.



Siempre al borde de las lágrimas, justificó su emoción en que “una ruptura es dolorosa siempre, sobre todo si hay buenos sentimientos, hemos vivido momentos felices. Me da pena porque al final somos dos personas buenas, que nos hemos amado”, detalló, volvió a mencionar a su ex: “Hugo tiene su carácter que yo muchas veces no tolero y nos hizo discutir. Me da bronca porque tendríamos que ser un poco más maduros para afrontar la situación, saber que tenemos una niña y que a lo mejor se puede solucionar si pusiéramos los dos de nuestra parte”, lamentó.



“Cuando sientes que tienes que estar todo el tiempo remando, luchando contra tus sentimientos y tus emociones contra la persona que tienes al lado porque sin saber cómo llegaron a no aguantarse o a no tener ni siquiera ganas de estar cerca, entonces es muy duro”, añadió.



Además, recordó con amargura la primera Navidad de Giorgia, que pasó con su familia y en la que no se hablaba con Hugo. “Decidimos intentarlo, hablamos y tratamos de reconstruir”, precisó.



Sin embargo, otro viaje, esta vez a Uruguay, no salió como esperaban. “Estaba súper ilusionada, con ganas de conocer su país y parte de su familia. Al final, quedan cicatrices de esas discusiones y termina por desgastar: no hay parche con lo que poder arreglar”. Y respecto a su vínculo actual, señaló que lo ve a menudo por la hija que tienen en común. “Trato de olvidarme lo malo y lo que sufrí porque si no, me derrumbo”, aseguró y se mostró dolorida pero satisfecha por la decisión que tomaron: “Hay que darse cuenta y terminar a tiempo y seguir bien, a que termine fatal y amargados”.