Este fin de semana se jugará una nueva fecha de la Liga de Puerto Rico

viernes 08 de abril de 2022 | 17:00hs.

Un domingo a puro fútbol se va a vivir en la Liga Regional de Puerto Rico, con duelos que pueden encaminar la clasificación a cuartos de final, como así también la búsqueda de ganar como para retomar confianza.

En la zona Norte, mañana sábado el puntero Atlético Garuhapé visitará a Papel Misionero en Capioví. Con respecto a los locales buscarán la victoria para situarse a un solo punto del puntero que se encuentra con 11 unidades.

En Garuhapé, Mandiyú, elenco del mencionado municipio será anfitrión ante Belgrano de El Alcázar, ambos clubes cuentan con 9 puntos y el ganador podría quedar como líder en caso que Atlético Garuhapé no derrote a Papel Misionero.

A su vez, el domingo Atlético Demisiones de Capioví recibirá a 25 de Mayo de Puerto Rico. Los locales, si ganan, llegarían a 9 puntos en tanto que el rival, en caso de superar a Demisiones, se ubicarían con 11 unidades.

Por la zona Sur, Timbó de Jardín América va a visitar a Atlético Hipólito Yrigoyen, donde el "Verde" jardinense buscará ser escolta del líder e invicto Atlético Leoni.

Con respecto al local, Atlético Hipólito Yrigoyen aún no ganó, cosechó solo dos empates y quieren sumar de a tres por primera vez.

En tanto que Atlético Jardín América recibirá a Esperanza de Capioví. En el caso del "Lobo" jardinense, si gana, seguirá como único escolta ya que tiene 6 puntos y se ubica a 9 de Leoni.

Con respecto a Esperanza, si supera a su contrincante sumaría 7 puntos y lo superaría en la tabla de posiciones.

El líder del grupo, Atlético Leoni en esta ocasión tiene fecha libre pero aún así ningún equipo lo puede igualar o superar.



Horarios de los compromisos:

Zona Norte:

Papel Misionero vs. Atlético Garuhapé, sábado 21 horas

Mandiyú de Garuhapé vs. Belgrano de El Alcázar, domingo 16 horas

Atlético Demisiones vs. 25 de Mayo de Puerto Rico, domingo 16:30

Zona Sur:

Atlético Hipólito Yrigoyen vs. Club Timbó, domingo 16 horas

Atlértico Jardín América vs. Esperanza de Capioví, domingo 17 horas.