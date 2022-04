Renovaron Precios Cuidados y llegaría a almacenes de barrio con 60 productos

viernes 08 de abril de 2022 | 10:58hs.

El Gobierno renovó dos de los principales programas de precios vigentes: +Precios Cuidados y Cortes Cuidados. Además, lanzó una nueva canasta de productos para comercios de proximidad y otra de frutas y hortalizas a valores de referencia en supermercados.

Isaac Rudnik, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y destacó: "hoy se relanza porque se cumplen los tres meses. Ahora viene con esta posibilidad de la incorporación de productos que deberían verificarse en los negocios cercanía, en realidad siempre que se iniciaron los programas anteriores iban a ser incorporados supermercados chinos y los negocios de cercanía, cosa que no se cumplió".

"Ahora con una lista específica de 60 productos en línea centrales tratamos de tener una perspectiva optimista pensando que esta vez sí pueden tener una influencia sobre el conjunto de la variación de precios de los alimentos pero hasta ahora no han tenido efecto positivo", puntualizó.

Además aclaró que lo que resulta notable es que durante estos tres primeros meses se haya dado en el caso del conurbano bonaerense un incremento de más del 20% de los limentos de la canasta básica "y en el resto de las provincias, son números bastante parecidos o por encima. El incremento de todos los alimentos arrasó con cualquier lucha salarial de final de año y sobre todo en los barrios populares donde los trabajadores informales durante el año pasado tuvieron una pérdida muy importante del poder adquisitivo".

"Hay mayor oferta de empleo pero con remuneraciones muy bajas, que claramente no te permiten salir por encima de la línea de pobreza y en muchos casos por encima de la línea de indigencia.

Venimos reclamándole al gobierno una serie de medidas que contengan los incrementos, no estamos pidiendo que se congelen todos los precios, estamos pidiendo que estos 60 productos para el negocio de cercanía en realidad se vean fijados no ya como Precios de Referencia sino con Precios Definitivos por lo menos por tres o cuatro meses para cambiar esta tendencia",

Rudnik comentó además que con estos incrementos se van deteriorando la dieta de la familia, "de los niños y después nosotros cuando hacemos el relevamiento de los niveles de nutrición nos encontramos con niveles altos niveles y sobrepeso en los chicos".