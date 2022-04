Según el jefe de la Unidad Regional II en Oberá, “hubo un descenso notorio al delito”

viernes 08 de abril de 2022 | 8:28hs.

En la Unidad Regional II de Oberá, el Comisario Mayor Rubén Dario Duarte explicó a la prensa que desde que está al frente de la unidad, los hechos delictivos tuvieron un descenso notorio, además manifestó que el hecho de Gladis Gómez activó el mayor compromiso de la sociedad. Adelantó que se instalarán 20 cámaras más de seguridad.

“A lo que hace en el índice delictual, que manejamos en los índices que venimos manejando en 3 meses de gestión, hubo un descenso notorio en cuanto al delito, estas convocatorias trata de un hecho lamentable que alertó y conmocionó a todo el municipio”, empezó explicando Duarte en conferencia de prensa, luego de una reunión con el alcalde Pablo Hassan.

En otro aspecto de la charla con la prensa, manifestó que el caso de Gladis Gómez activó el compromiso de los vecinos, “activo un mayor compromiso y de estar al tanto de lo que es la seguridad pública”, además mencionó sobre cómo trabajan con los operativos, “entonces a través de los distintos operativos, manejando un mapa de delitos de lo que es la zona de Oberá, venimos trabajando en forma diaria, manejando la zona horaria del ambiente delictivo y todos son reincidentes los que cometen delitos”.

Por último, el Comisario dejó en claro que se están instalando mayor cantidad de cámaras de seguridad, “la unidad Regional cuenta con un sistema de videovigilancia y contamos con 23 cámaras de seguridad, estos días estuvieron trabajando personal del 911 de Posadas, para extender la red de fibra óptica en 1.500 metros con opciones de puntos estratégicos y se instalaran 20 cámaras más”

Hassan: "Venimos trabajando de manera coordinada"

Tras la reunión entre funcionarios policiales, Concejales y el Intendente Pablo Hassan, explicó a la prensa, que no habló del hecho dónde perdió la vida una comerciante de Oberá, porque no quiere que se use políticamente los hechos de inseguridad. Además se mostró contento por la decisión de una comisión vecinal que intentará comprar cámaras de seguridad.

En la ciudad de Oberá, los vecinos en el comienzo de la semana, se manifestaron, solicitando mayor seguridad para la población, además de justicia para la comerciante Gladis Gómez. Allí los vecinos solicitaron la presencia del alcalde obereño y de los concejales, como así también de los diputados provinciales y nacionales.

Ayer, jueves, Hassan se reunió con la plana de la Unidad Regional II y Concejales, “esta reunión era importante para seguir dialogando sobre el tema de seguridad en nuestra ciudad, venimos trabajando de manera coordinada, apoyando a los operativos en distintos puntos de Oberá”, manifestó.

Al ser consultado por la prensa sobre el lamentable hecho de la comerciante, explicó que pretende que no se use políticamente esos casos, “no hay que usarlo políticamente, por eso no salí a hablar, pero estuve en el despacho del doctor Piris, el instructor de la causa, poniendo a disposición, si hay alguna posibilidad de colaboración por parte del municipio”.

Por otro lado destacó el interés de las comisiones vecinales, preocupados por la inseguridad y las ganas de aportar para tener mayor ojos en los barrios, “nos reunimos con la comisión vecinal de villa Barreyro, dónde estuvimos dialogando y nos enteramos que se pusieron de acuerdo para comprar cámaras de seguridad, hacer las instalaciones y hacer que la policía de Misiones tengan el control de las cámaras, lo cual me pareció excelente y de eso se trata el trabajo con las comisiones barriales”, dijo.