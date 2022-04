Reconocieron a Carlos Jurasek como ciudadano destacado

viernes 08 de abril de 2022 | 8:21hs.

Carlos Jurasek (61) logró reconocimiento por tocar el saxo en el Hospital Samic de Eldorado, usando la música como una herramienta más en el tratamiento de los pacientes allí internados. “Es una enorme alegría para mí lograr este reconocimiento”, contó.

El Concejo Deliberante local, al aprobar su distinción como Ciudadano Destacado argumentó que Jurasek “durante estos difíciles años de pandemia del Covid-19 se destacó por su labor en los pasillos y sectores de internación del Hospital Samic, lugar donde despliega su talento tocando el saxofón mediante la técnica denominada musicoterapia, y que es menester destacar la labor de quienes con su trabajo y empeño hacen que los pacientes de nuestro nosocomio local tengan un pequeño alivio durante sus difíciles estadías”.

“El reconocimiento que me hace el Concejo Deliberante es una enorme alegría para mí”, manifestó Jurasek.

“No tengo palabras para agradecer porque siempre fue mi intención, al tocar el saxo en el Samic, mitigar un poco las penurias que tienen algunos pacientes, sobre todo el sufrimiento psíquico que afrontan”.

Desde que se conoció su historia, Carlos logró que la Cámara de Representantes de Misiones declarase su beneplácito por la labor que realiza, fue premiado por el Rotary Club de Eldorado, también por la Universidad Nacional de Misiones (Unam) y formó parte de la terna final para ser nombrado Misionero del Año por El Territorio.

Jurasek comenzó a tocar el saxo en uno de los sectores más comprometidos del Samic como es el de oncología. Los giros del destino llevaron a que unos meses después de comenzar con esta actividad se le diagnostique a él mismo un cáncer por el cual está en tratamiento.

“Ahora estoy actuando un día a la semana en distintos espacios del hospital y lo hago por dos o tres horas en cada ocasión. Por mi enfermedad continúo en tratamiento con quimioterapia. Primero comencé con la más invasiva para el cuerpo, luego otro tratamiento de quimio con pastillas y ahora estoy en una tercera etapa inyectable, de la cual me quedan algunas dosis. Hasta el momento, dentro de la gravedad de mi caso, los resultados son normales. Veremos qué dicen los análisis cuando termine esta etapa. Pero la música, el tocar en el hospital, también me hace bien a mí, no sólo a los pacientes”, explicó.

Por último, señaló que sigue formándose. Actualmente realiza un máster en Administración de Servicios de Salud en la Universidad Nacional de Córdoba que espera finalizar el año próximo y por el cual fue becado por la Unam.

Sin embargo, pese a todos los reconocimientos recibidos, el mejor de ellos es el de los propios pacientes y personas que transitan por el Samic.

“La gente se acerca a agradecerme, a darme ánimos, a felicitarme y todo eso es lo mejor porque les hace bien a ellos y a mí. Se sabe que cuando uno está alegre, el sistema inmunológico se refuerza. Y, en definitiva, eso es siempre lo que busqué con mis presentaciones”, finalizó.