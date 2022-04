El juicio a Veiga y la disyuntiva por no encontrar al testigo clave

jueves 07 de abril de 2022 | 19:53hs.

El debate por el crimen de Cristian “Chiripa” González siguió hoy con la sexta jornada y avanza hacia el final sin la comparecencia, por ahora, de una pieza clave en el rompecabezas que busca reconstruir las últimas horas con vida del joven y el momento exacto cuando cayó malherido en las calles del barrio San Lorenzo.

Se trata de Elio Hernán Cabral, quien fue buscado en varias oportunidades por la fuerza pública, pero no lo encontraron. Su madre señaló que no sabía nada de él, luego la información indicaba que estaba en una villa de emergencia y finalmente ayer se expresó que podría estar en la localidad de Apóstoles.

El testimonio de Cabral importante porque, según lo reconstruido hasta el momento, la noche del 22 de junio del 2018 tanto él como Chiripa encontraron y atacaron al imputado que tiene el caso, Eugenio Veiga (28). Fue en esa instancia en la que Veiga le asestó una puñalada con un “machetito”, que terminó causando su muerte.

Ante esta nueva búsqueda frustrada, el representante del Ministerio Público Fiscal, Martín Rau, solicitó que la declaración de Cabral se incorpore por lectura. El Tribunal puso entonces a consideración de la defensa la solicitud, instancia en que la abogada Miriam Dávalos estuvo indecisa.

“El testigo dijo algo ante la Policía algo y en la instrucción otra cosa. Consideramos que su testimonio es falaz, está faltando a la verdad según los testigos y según el padre de la víctima”, consideró y deslizó que Cabral se está ocultando de la Justica. Aunque también se abrió a la posibilidad de que se lea la declaración para agilizar el proceso, teniendo en cuenta el tiempo que lleva detenido Veiga.

“La incorporación del testimonio por lectura tiene valor de prueba”, recordó la presidente del Tribunal Penal Uno de Posadas, Viviana Gladis Cukla, a lo que entonces la defensora terminó por reafirmar que no estaba de acuerdo con que se lea su declaración.

Entonces hubo un ida y vuelta del Tribunal con el fiscal, hasta que finalmente - luego de las testimoniales de la jornada - se decidió que se busque al testigo una jornada más, hasta hoy. La expectativa está en saber si lo van a encontrar o no en este tiempo, pero si de resultar infructuosa la búsqueda los jueces deberán tomar una decisión final.

Puede ocurrir que finalmente se decida la lectura del testimonio o que haya un cuarto intermedio de 10 días para que se agoten todas las instancias en la búsqueda del joven. Ayer se señaló que se incorporaron nuevas comisiones y fuerzas a fin de hacer comparecer a Cabral.

“Hubiese sido bueno que esos recursos se hubieran movilizado antes”, reclamó Rau, quien además adelantó que la ubicación o no del procurado puede influir en las conclusiones para preparar los alegatos, pidiendo que eso sea considerado llegado el momento.

Abrazo de madre

Sobre las testimoniales, hubo dos, pero se destacó la de Elba Rodríguez, mamá del acusado. A la mujer - tal y como lo habían hecho con su marido - le dijeron que tenía la posibilidad de abstenerse de declarar por ser un familiar directo, pero ella expresó con firmeza “voy a declarar”.

Expresó que durante la jornada del hecho su hijo estuvo todo el día en su casa del barrio San Lorenzo, que miró tele y también tuvo tiempo de dormir una siesta. Recién llegada la noche dijo que se volvía para su casa y que le pidió entonces el “machetito” a su esposo. Su declaración fue coincidente con Veiga padre.

Sin embargo confirmó que no sabe qué pasó, solamente que volvió a los 20 minutos, cuando todo había pasado. Luego lo detuvo la Policía.

“Me duele mucho porque es un papá de familia, no era de quilombo, es responsable de su trabajo. Sus hijos lo necesitan mucho”, dijo entre lágrimas. Su hijo intentó pero no pudo aguantar la emoción, que apenas pudo ser oculta detrás del barbijo. Los ojos rojos lo pusieron en evidencia.

Entonces se repitió una escena del miércoles. Antes de irse, la mujer consultó si podría saludar a su hijo y, ante la autorización de los jueces, hundió su cara en el pecho del joven y lo envolvió con sus brazos.

Todas las declaraciones del caso ubica a Cabral en la escena del crimen y su testimonio podría develar la trama detrás de la pelea esa noche del 2018.

“Me dijo: ‘Papi, perdoname, perdoname. Me mandé la peor macana de mi vida. Me atropelló Elio (Cabral) y Chiripa. Le lastimé feo a Chiripa’”, declaró el padre de Veiga, que tiene el mismo nombre, el miércoles.

Incluso en la misma jornada el papá de González dijo que esa noche tomó vino con pastillas con Cabral y que su hijo quedó “perdido”. “Le empujó y le tumbó a la mamá. Rompió la puerta y salió por el portón, enloquecido estaba”, puntualizó sobre los momentos antes que le avisen que a su primogénito lo habían matado.

En la ronda de testimonios de este miércoles también declararon Fabián Bogado, Mirta Ezequiel y Nicolás Bogado, vecinos del imputado, quienes coincidieron en la versión de que Eugenio Veiga fue atacado por Cristian “Chiri” González y por Elio Cabral.