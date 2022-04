Liga de Puerto Rico: un imparable Leoni derrotó a Timbó

jueves 07 de abril de 2022 | 10:52hs.

A Atlético Leoni pareciera ser que nadie le puede parar, desde que inició el certamen de la Liga Regional de Puerto Rico ganó todo y ya clasificó a cuartos de final en el campeonato.

Ayer miércoles por la noche “el león” derrotó a Timbó de Jardín América por 3 a 1, compromiso correspondiente a la tercera fecha de la zona sur, que se suspendió por falta de energía eléctrica y se completó en la jornada de ayer.

El encuentro empezó ganando el anfitrión con gol de Fabián Duarte en la primera etapa, luego en el complemento la visita logró igualar con un gol de Gustavo Paredes desde el punto penal. Leoni no se achicó y fue por más, convirtieron Richard Preste y Kevin Benítez para sellar así el resultado final por 3 a 1. Cabe destacar que, en Timbó, Thiago Arteta fue expulsado en la primera etapa y se perderá el próximo compromiso.

De esta manera, Leoni ya clasificó a cuartos de final, con cinco partidos ganados sobre cinco jugados, tiene puntaje ideal, ya sabe que jugará instancias decisivas en el certamen y le queda tres compromisos por jugar . Con respecto a la próxima fecha, quedará libre ya que hay cinco elencos en la zona sur y no tendrá contrincante. Por otro lado, Timbó que ayer perdió, el próximo domingo visitará a Atlético Hipólito Yrigoyen, último en el grupo.

Séptima fecha zona sur:

Atlético Hipólito Yrigoyen vs. Club Timbó

Atlético Jardín América vs. Esperanza de Capioví

Libre: Atlético Leoni.

Séptima fecha zona norte

Papel Misionero vs. Atlético Garuhapé

Mandiyú vs. Belgrano

Atlético Demisiones vs. 25 de Mayo de Puerto Rico