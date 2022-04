Robert Rojas sufrió una fractura expuesta

En el cierre de la victoria ante Alianza Lima, Robert Rojas recibió una patada desleal por parte de Aldair Rodríguez y sufrió una fuerte lesión: fractura de tibia y peroné, con desplazamiento, de la pierna derecha.

El defensor, quien debió ser retirado del campo de juego en camilla y entre lágrimas, fue trasladado a un hospital cercano al estadio Nacional de Perú para realizarse estudios y definir los pasos a seguir.

A Rojas lo subieron en una ambulancia para llevarlo hasta la clínica y, entre tanto dolor, saludó a las personas que le gritaban palabras de aliento.

En caso de que se confirme la fractura, Rojas deberá encarar una recuperación de más de seis meses. Desde la cuenta de Twitter del Millonario, le desearon “fuerza”.

Habló el jugador que lesionó gravemente a Robert Rojas: “No tuve mala intención”

Tras lo sucedido, el delantero de Alianza Lima Aldair Rodríguez, llegó hasta el hospital al que el parguayo fue trasladado para pedirle disculpas.

“Estoy muy triste por la situación que está viviendo mi compañero de profesión”, dijo Rodríguez, de 27 años y quien el miércoles ingresó al partido a los 25 minutos del segundo tiempo.

“Fue una jugada fortuita, no tuve mala intención”, aseguró pese a lo que evidencian las imágenes en las que se lo ve pegarle a Rojas desde atrás una y otra vez, primero haciendo que el paraguayo se trastabille y luego directamente lesionándolo de gravedad. “Fue una disputa de balón de los dos, creo que se le engancha el pie y a la hora de forzarlo, se fractura”, consideró.

En declaraciones a ESPN, el jugador peruano expresó: “He venido a pedirle disculpas personalmente y estoy muy arrepentido por la situación que se dio”.

🚨 Aldair Rodríguez fue al hotel de #River a pedirle perdón a Robert Rojas: "Estoy muy triste. Fue una jugada fortuita en una disputa. Fui con fuerza, pero no con mala intención. Estoy arrepentido. Y vine a disculparme porque en la cancha no me di cuenta". pic.twitter.com/Rxa7OVWyEJ