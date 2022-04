Coronavirus: especialista asegura que el Covid-19 pasará a ser una enfermedad endémica

jueves 07 de abril de 2022 | 8:29hs.

La infectóloga Elena Obieta (MN 76451), integrante de la Sociedad Argentina de Infectología y jefa del Servicio de Enfermedades Transmisibles y Emergentes en el San Isidro (Bs. As.), expresó que “si estamos vacunados vamos a poder enfrentar la infección por coronavirus o por influenza o por sarampión sin riesgo de muerte”. Defendió el uso del barbijo en lugares cerrados y en transportes.

Ante el brote de gripe que este año decidió llegar antes, y la campaña de vacunación que se largó en las últimas horas, la infectóloga afirmó que hay que estar alertas con las tres enfermedades: influenza (gripe), coronavirus y sarampión.

“El virus gripe se adelantó estacionalmente. La gripe es una enfermedad endémica, como probablemente se transforme el coronavirus, es decir, que convive con nosotros todo el tiempo, y que luego tenga brotes estacionales. Estábamos acostumbrados a ver los picos de virus gripe en los meses de otoño-invierno. Por eso la indicación era vacunar a principio de otoño. Con dos años de protagonismo absoluto de circulación del virus corona, porque tiene muchísima más transmisibilidad que el virus de la gripe, el virus corona ocupó todo, no dejó lugar a ningún otro virus”, expresó en diálogo con LRA 12.

Luego de dos años, con población prácticamente inmunizada para coronavirus por vacuna, por haber tenido la infección natural, o por ambas, “el virus de la gripe empezó a cobrar protagonismo. Y empezó a circular en meses de verano, de mucho calor, lo cual no estábamos acostumbrados”, señaló.

“Predominantemente es la variante H3M2 que está cubierta por la vacuna, así que aquí el mensaje es: tenemos dos infecciones respiratorias muy contagiosas que pueden ser potencialmente mortales como son la influenza y el coronavirus. Afortunadamente tenemos vacunas para las dos. Y a no olvidarse del sarampión que estamos en alerta epidemiológica, que nos caímos de las coberturas de calendario, y que todas las personas de más de 5 años nacidos después del año 65 tienen que estar seguros que tienen las dos dosis de la vacuna antisarampionosa aplicada”, añadió.

Ante la pregunta de que si se puede infectar de gripe y Covid-19 a la vez, la respuesta fue: “Sí, fue lo que se mal llamó ‘flucorona’. En realidad no es que los dos virus te agarraron y dieron una variante distinta. No. Una persona puede tener coronavirus e influenza. O después de un cuadro de coronavirus, tener influenza. Son dos virus distintos. No es frecuente la coinfección, pero hay, hubo de hecho. Ese caso fue en Israel, se diagnosticó en una embarazada no vacunada”.

Para todo lo que son virosis respiratorias la recomendación de los médicos es la ventilación cruzada de los ambientes, la utilización del barbijo, sobre todo en espacios cerrados donde no se puede mantener la distancia física, más aún cuando hay temperaturas bajas.

En cuanto al sarampión, “los niños deben vacunarse a partir del año. En época de brote epidémico, se pueden vacunar un poco antes, y después se le da una dosis de refuerzo. Lo importante es que todos los niños de más de 5 años y en la vida adulta, los nacidos después de 1965, tienen que tener dos dosis aplicadas de la del sarampión”, recalcó Obieta.

“Si estamos vacunados vamos a poder enfrentar la infección por coronavirus o por influenza o por sarampión sin riesgo de muerte. Ese es el mensaje. Y la vacunación tiene que ser completa. No alcanzan dos dosis para hacerle frente a la variante Omicron de Covid, todo el mundo tiene que tener dada su dosis de refuerzo”, apuntó la infectóloga