Alcalde explotó contra “brutos” que generan un basural

jueves 07 de abril de 2022 | 6:00hs.

Un intendente de la provincia de Buenos Aires se hartó de la desobediencia de los habitantes de su ciudad y trató a los vecinos de “brutos” y “ordinarios” por arrojar basura en un punto de la ciudad donde está prohibido.

Pablo Zurro se mostró indignado con aquellos vecinos que depositaron basura en un descampado que está reservado en exclusiva para la recolección de ramas de árboles por parte de la Municipalidad. En julio del año pasado, ya había ocurrido algo similar y Zurro había advertido a la población. En las últimas horas, publicó un video a través de las redes sociales para volver a comentar sobre esta situación. “Buen día, ya no sé cómo decírselo. Estamos en lo que ustedes creen que es un basural, que es para tirar ramas de la Municipalidad, Diagonal y Ruta 226, ‘Prohibido tirar basura’, muchachos. ¿Cuántas veces quieren que se los diga? Miren lo que es acá afuera. No puede ser”, inició el descargo. Fue entonces que la tensión del discurso del intendente fue mayor y llegó hasta el exabrupto: “¡No pueden ser tan brutos, tan ordinarios! ¿Por qué no la ponen en una bolsa y se la pasamos a buscar por su vereda? ¿Por qué no la llevan al basural? ¿Por qué? A ver, muchachos, ¿así quieren un Pehuajó mejor?”, afirmó. Y disparó: “Me tienen recontra re podrido con esto”.