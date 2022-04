Se debate el proyecto para pagar la deuda al FMI con dinero fugado

jueves 07 de abril de 2022 | 6:02hs.

El Senado comenzó a debatir ayer el proyecto de ley que propone crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI” con dinero fugado al exterior, presentado con la firma de la mayoría del bloque del Frente de Todos.

Los legisladores de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda reunidos en el Salón Azul del Palacio Legislativo dieron inicio a una serie de reuniones informativas en el que oirán la exposición de especialistas en el tema. Ayer fue el turno de representantes del Banco de la Nación Argentina, así como licenciados y doctores en Economía.

Los senadores analizarán dos proyectos sobre la temática, presentados la semana pasada por el Frente de Todos, y que el interbloque de Juntos por el Cambio ya anunció que rechazará. Por un lado, la iniciativa que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI y por otro, la que modifica las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, lo que le permitiría facilitar judicialmente el acceso a los fondos fugados.

El senador oficialista, Oscar Parrilli, uno de los autores del proyecto sentenció: “Este proyecto defiende la democracia y eso significa que las decisiones políticas en materia económica las tienen que tomar los funcionarios que hayan sido votados por el pueblo. Por este motivo, el objetivo es la cancelación total de la deuda con el FMI”.

El director del Banco Nación Argentina, Guillermo Wierzba, el primero de los especialistas en tomar la palabra, consideró que el proyecto “es un hecho de justicia” porque servirá para resolver “mediante la responsabilización y el aporte por parte de quienes se beneficiaron con el proceso de fuga de capitales”.

Además, consideró que “en el último período del gobierno de Juntos por el Cambio el tema fue paradigmático, en el último año la cifra fugada es prácticamente idéntica a la deuda y durante todo el período ambas cifras son parecidas”.

El senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, cruzó a Wierzba por su referencia al tema de la fuga. “El expositor refirió a la fuga y los problemas recurrentes de balanza de pagos en un país que necesita dólares, pero este proyecto no se refiere a la fuga sino a los bienes no declarados en el exterior: no busca tratar de corregir la fuga de capitales”, advirtió.

La iniciativa establece que el aporte del blanqueo “no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero”.

El proyecto indica que “en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%”, y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte “corren el riesgo de tener una pena en prisión”, tal como lo estipula la ley vigente.





El apoyo del sindicalismo al proyecto