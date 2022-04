Pennisi y la emoción de pisar Tierra Colorada

jueves 07 de abril de 2022 | 6:00hs.

“Mi abuela es de Apóstoles, visitar su lugar de origen me genera emoción”.

Con los temas más resonantes de Renacer, su último disco surgido en plena pandemia, algunos clásicos e incluso Posadeña Linda, de la que tiene una exquisita versión, el cantautor Nahuel Pennisi llega a Misiones.

Promete un concierto por demás intimista y con el eje en la interacción con el público.

“Me gustan mucho esos conciertos donde uno tiene cercanía con el público. Porque hay fiestas grandes, como la Fiesta del Inmigrante, que sé que es grande y tiene mucha vida hace muchos años y cuando va a una fiesta así escucha las bandas grandes y lo disfruta y en cambio cuando uno va al teatro es más para relajarse y la idea es esa”, reflejó al tiempo que puntualizó: “Me gusta mucho interactuar con la gente, contar historias y que sea un ambiente más familiar. Así que un poco eso se va a vivir’’

Emocionado por llegar por primera vez a la provincia, en diálogo con Radioactiva el músico contó que siempre sintetiza sus vivencias en una sola palabra para graficar el momento del disco. En esa línea, el nombre Renacer “apareció en medio de la pandemia. Me di cuenta de que cuando transitamos lo más difícil, en las casas, encerrados, todos nos tuvimos que reinventar y hacer un montón de cosas que nunca pensamos haríamos. Yo lo veía como un renacer también, y era el momento para llamarlo así. Además, había nacido mi primer hijo y sentí que la palabra era esa”, consignó.

Como admirador de Ramón Ayala, Posadeña Linda es una de las canciones, que no sólo incluye en su repertorio de música popular argentina, sino que prometió entonará en la tierra que le dio origen. “Es una canción que me encanta porque siento que le escribe a lo que significa Posadas, como que es una ciudad muy linda. Habla de los sueños, del río, de mburucuyá y un montón de cosas que dice que sentí que había que cantarla y me atreví a tocarla”, aseguró sobre la decisión de ponerle voz a este himno regional.

También tenés un tema que se llama ‘Compañera’, que le dedicas a tu mamá, ¿como surgió?

Es un tema fuerte para mí, porque con mi madre tengo un vínculo muy lindo, de siempre. Me marcó un montón de cosas con la música, porque ella también canta, toca. Mis viejos los dos son músicos y crecí con la música de ellos y para mí es como homenajearla a mi mamá por lo que fue por lo que es y sigue siendo con mis hermanos. Es lindo que una madre además de madre -porque uno tiene que escucharla y aprender- también sea compañera. Que seamos compañeros de nuestra madre. Tuve ese orgullo, ese honor y además mi mamá estuvo participando de mi videoclip.

Tuviste consagración por partida doble en los festivales de Cosquín y Jesús María. ¿Como lo vivís?

Fue una sorpresa. En Cosquín comencé de chico, en el 2009 fue la primera vez que aparecí en tele por Cosquín. Gané el Pre Cosquín con una canción inédita y después empecé a ir siempre como artista. Este año tenía el objetivo de hacer un concierto para estar cerca de la consagración, porque es el sueño de cualquier artista y finalmente se dio, por suerte. Por suerte también pude cantar en ese show con Abel Pintos, que es un amigo de muchos años, y lo que sí me sorprendió fue Jesús María, porque era la primera vez que iba a un festival como ese tan grande y estuve muy contento de llevarme la consagración. Eso a mí lo que me produce es un mimo, un impulso, un envión para seguir creciendo y seguir para adelante.

Comenzaste tocando en las calles. ¿Volverías a hacerlo?

Para mí fue tan importante tocar en la calle, una de las cosas más lindas que me dio la vida fue el haberme hecho artista tocando en las peatonales del país. Es hermoso porque uno canta para todas las clases sociales. Es muy valiosa la experiencia, lo volvería a hacer porque uno tiene otro contacto con la gente y más allá de que ahora tengo una carrera profesional uno nunca se olvida de sus orígenes y me encantaría revivir esas emociones.

Además de la presentación de este sábado, vas a estar en la Misa Popular de las Misiones, un evento que vuelve después de mucho a San Ignacio, con la reducción jesuítica de fondo. Vas a cerrar el día ahí, ¿cómo va a ser ese show?

La idea ahí es presentar un concierto con la conciencia de que es un día muy importante. Soy un hombre de fe, los jueves santos no son día cualquiera, tiene algo especial y estaremos muy pendientes de esas sensaciones con algunas canciones que hablen de eso. En ese caso voy con la banda, con músicos y es un espectáculo distinto, con otro tipo de energía, más ritmo quizás, pero también con lugar para la reflexión y las emociones. Ojalá la gente se sienta identificada y podamos vivir una cosa histórica. Para mí va a ser muy emocionante, mi abuela es misionera de Apóstoles y siempre dice que nunca más volvió a Misiones, para mí es histórico visitar un poco su lugar de origen y me genera un montón de emociones.

Con esta impronta, el cantautor que entona dulces melodías aterriza en Tierra Colorada con muchas ganas de compartir con un público al que de antemano, siente cercano.

Para agendar

Doble show

El joven músico llega por primera vez a Misiones este sábado en un concierto intimista ‘A solas’ que dará en el Auditorio Montoya. En tanto, con su banda completa, el Jueves Santo dará otro espectáculo en San Ignacio, en la imponente Misa de las Misiones.