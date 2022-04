Dolor y pedido de justicia en el adiós a joven asesinado

jueves 07 de abril de 2022 | 6:05hs.

Familiares y amigos despidieron ayer los restos de Bruno Méndez, joven de 25 años asesinado a puñaladas por un vecino tras compartir una ronda de tragos en barrio Villa Alta en Puerto Iguazú, el pasado lunes a la madrugada. En el mismo hecho, su novia, de 18 años, fue abusada sexualmente.

En medio del dolor, los familiares volvieron a pedir justicia y adelantaron que se están organizando para la organización de una movilización. Como viene informando este medio, por el crimen se encuentra detenido Jonathan Nazareno Ferreira (33), conocido como Polaquito, quien podría ser trasladado a prestar declaración indagatoria hoy.

Dolor, indignación y bronca fueron los sentimientos que se sintieron en el último adiós del joven. Su cotejo llegó cerca de las 10.30 al cementerio El Salvador, de la localidad, donde las lágrimas y los sollozos no pudieron contenerse. Es que el trágico asesinato del joven se sumó a una pérdida reciente.

Historia y voces

Como ya informó este medio, Bruno Méndez volvió de Río Negro, donde estaba trabajando y viviendo con una de sus hermanas mayores, para acompañar a su madre enferma. Sin embargo, su progenitora terminó falleciendo, por lo que decidió quedarse en una vivienda de alquiler ubicada en el terreno de la casa de su padre.

Allí conoció a quien sería su pareja, una joven madre de 18 años que terminó siendo testigo de su asesinato y vivió en carne propia la violencia de Polaquito.

“Nadie puede entender qué hacia ahí tan tarde, con la novia y el bebé, no podemos entender. Todo el barrio conocía al Polaquito y sabía lo agresivo que es y lo violento que se pone. Es algo que no podemos explicar”, comentó un amigo de la familia.

La joven, que, según detallaron fuentes del caso, está siendo asistida por profesionales de la Policía de Misiones, no participó de la despedida. Se esperan los informes periciales para que sea trasladada a declarar y no se descarta que, por más que sea mayor de edad, declare en Cámara Gesell.

Por su parte, la familia de Bruno manifestó que por el momento no van a hacer declaraciones. No obstante dejaron claro que no dejarán que la muerte de Bruno quede en la nada: “El culpable debe pagar el daño que le hizo -a Bruno- y que hizo a la familia, nadie merece perder a alguien de esta forma, nadie merece ese final”, recalcaron.

Además, anticiparon que están organizando una marcha para exigir justicia.

Como informó ayer este medio, el informe preliminar de la autopsia que recibieron las autoridades del Juzgado de Instrucción Tres, a cargo del juez Martín Brites, reveló que Méndez recibió cuatro lesiones punzantes en el cuerpo: tres de ellas en un sector izquierdo del pecho, debajo de la axila, cada una de las cuales perforó el pulmón, y la restante en la base de la arteria aorta.

Desde la familia indicaron que esas lesiones no dan cuenta del sufrimiento de la víctima, que tenía laceraciones en la cara y varias partes de su cuerpo.

Indagatoria

Se espera que en la jornada de hoy Polaquito Ferreira sea trasladado desde la celda donde está alojado hasta las instalaciones del juzgado para completar la audiencia indagatoria. Allí escuchará los elementos que hay en su contra, que no son pocos, será imputado formalmente por los delitos y luego tendrá la posibilidad de dar su versión de los hechos.

También puede optar por guardar silencio, sin que esto pueda ser considerado en su contra.

Al respecto, desde la agrupación Mujeres Autoconvocadas se sumaron al pedido de justicia y exigen que, además de la violación, el sospechoso debe ser imputado por femicidio vinculado, que prevé una pena de prisión perpetua.



Asesinato y violación

Fuentes del caso reconstruyeron, en base al testimonio de la muchacha, que la pareja estaba bebiendo en la casa de Ferreira hasta que le pidieron una habitación para tener relaciones sexuales y el dueño de casa les facilitó el lugar.

Sin embargo, en pleno acto se metió en la pieza y quiso propasarse con la joven, por lo que inmediatamente Méndez lo empujó. Entonces se inició una pelea.

En la habitación empezaron los empujones y gritos hasta que Ferreira apuñaló a Méndez. Luego lo llevó hasta la sala, donde lo atacó nuevamente, por lo que la víctima quedó en el piso malherida. En esa instancia, Polaquito volvió al cuarto.

Lejos de que el infierno se termine ahí, el homicida subió la música de la casa a todo volumen para que afuera no se escuchara lo que ocurría, valiéndose de eso para violar a la joven.

La víctima señaló que el ultraje se repitió durante mucho tiempo mientras su novio agonizaba y gritaba en la otra sala y su hijo dormía -lo hizo toda la noche- en otro sector de la casa.

Luego de cometer los abusos, volvió a la sala y con la misma arma remató a la víctima, asestando puñaladas en órganos vitales. La joven pudo escapar recién al otro día, cuando ganó el patio por la puerta trasera y empezó a pedir ayuda a los gritos.