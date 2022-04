En Puerto Rico, 600 familias tendrán títulos de propiedad

jueves 07 de abril de 2022 | 6:04hs.

Un total de 600 familias de Puerto Rico que viven en situación irregular finalmente accederán a títulos de propiedad. Se trata de 300 familias del barrio San Alberto, 220 de los barrios Cantera y Eucaliptal y otras 80 del barrio San José.

En ese sentido, Nahuel Petuaud, asesor legal del municipio, detalló: “Se realizaron las gestiones ante el Iprodha a los fines de que con el Plan de Regularización nominal que tiene este instituto, se llegue a San Alberto Puerto, donde en principio son 298 lotes los que iniciaron el trámite de regularización, con los trabajos de mensura, recopilación de datos, informes socioambientales de cada una de las familias ubicadas sobre estos lotes”.

Y agregó: “Hace aproximadamente diez días se hizo la entrega de los primeros 106 boletos de compraventa. En la mayoría de los casos están hace muchos años, es más, hay familias que están hace 80 años en la zona, y van a poder tener su título de propiedad a su nombre”.

Según el funcionario, el estado realizó un relevamiento de hecho. “Iprodha no hizo ningún trabajo de medición en particular, sino que se fue hablando con cada uno de los vecinos y fueron ellos quienes determinaron los límites de sus propiedades. Lógicamente, esto se da porque estamos ante una situación de larga data, donde no existía una mensura específica y determinada, sino que se fue haciendo esto, un relevamiento de hecho y determinando cada uno de los lotes”, sostuvo.

“El gobierno municipal realizó las gestiones ante el gobierno provincial, éste intercedió ante el propietario primario, que es la Compañía Eldorado, y hoy por hoy la relación ya es entre el vecino de San Alberto y Compañía Eldorado. Se están terminando de armar las carpetas, también los reglamentos socioeconómicos, y a medida que se vayan teniendo la totalidad de las documentaciones necesarias, se van a ir completando estas 298 regularizaciones”.

Petuaud explicó que la regularización dominial no sólo comprende la adjudicación del título de la tierra, “sino que esto significa mucho más: es la posibilidad del vecino de acceso a los servicios públicos, de acceso a una calle, a un cordón cuneta, y lógicamente, también a acceder como contribuyente del municipio. Esto significa que a partir de ahora cada uno tendrá su lote individualizado, determinado y lo que le llevará a tener los derechos como vecinos y también las obligaciones como tales”.

Respecto a los terrenos municipales que habían sido tomados, y convertidos hoy en barrios Cantera y Eucaliptal, el funcionario explicó: “En el lugar se hizo una mensura que está preaprobada por el municipio y en este momento está en Catastro de la Provincia para que sea aprobada”.

“Actualmente hay aproximadamente un 70% de la población de estos dos barrios que está con la documentación regularizada y con los servicios de agua. Esto conlleva que, de acuerdo al convenio que se firmó con la Cooperativa de Agua y los contratos de adjudicación que se le hicieron a estas personas, hoy están pagando la cuota de su terreno mensualmente junto con la boleta de agua, la cuota que se determinó por ordenanza a finales de 2020”, cerró.