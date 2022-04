Ed Sheeran ganó el juicio por el presunto plagio de Shape of You

jueves 07 de abril de 2022 | 6:00hs.

Tras una batalla legal de más de cuatro años, la justicia londinense determinó que Ed Sheeran no incurrió en plagio al componer en 2017 el famoso tema Shape of You. Sheeran había sido demandado por el artista Sami Chokri y el productor Ross O’Donoghue, quienes afirmaban que había copiado el estribillo del tema Oh Why, un trabajo conjunto lanzado en 2015.

“Aunque hay algunas similitudes entre el ‘Oh Why’ y el ‘Oh I’, del estribillo de Shape of You también hay diferencias significativas”, falló el juez Antony Zacaroli.

Por su parte, Sheeran se expresó a través de un video en sus redes: “Me parece que denuncias como esta se han vuelto demasiado comunes y se está creando una cultura por la que se lanza una acusación con la idea de que llegar a un acuerdo más económico que ir a juicio, aunque la acusación no tenga ningún fundamento”, apuntó.

El británico no cobraba regalías desde 2019 por la canción que tuvo el record de la más escuchada en Spotify, mientras la Justicia determinaba el destino de la demanda.