Bundziak con doble desafío para el fin de semana en La Plata

El piloto misionero Rudito Bundziak tendrá un doble desafío el fin de semana en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata de 4265 metros de extensión y además de correr en el TC Mouras estará en las TC Pick Up.

El piloto de Puerto Iguazú que viene de ganar en la cuarta fecha del TC Mouras encarará la quinta fecha con el objetivo de defender la punta del campeonato, que lo tiene como líder con 142 unidades. Para esta fecha el Coiro Dole Racing hizo un repaso completo sobre la Chevy y la dejó lista para ser probada el viernes en el trazado platense.

Pero la gran novedad es que el misionero hará su debut en el TC Pick Up que disputará la segunda fecha de la Copa Shell en el trazado platense.

Bundziak estará con una Toyota del Coiro Dole Racing y será uno de los seis debutantes que tendrá la categoría de camionetas de la ACTC. Hace unos días la ACTC autorizó al misionero a debutar en las TC Pick Up “Autorizar al Piloto Rudi Bundziak, a competir en la Categoría TC Pick Up, en el Equipo Coiro Dole Racing con la Marca Toyota, debiendo debutar antes de la tercera fecha del Campeonato de TC Pick Up 2022, en caso de que así no lo hiciere, perderá la respectiva Licencia”.

Será un récord, ya que habrá 40 TC Pick Up en la pista del Roberto Mouras para una nueva fecha de espectáculo atrapante.

“Estamos muy bien, muy entusiasmados con lo que va a ser el fin de semana. Tendremos un doble desafío, por un lado, la defensa de la punta del campeonato del TC Mouras y el debut en las TC Pick Up. Estuvimos reunidos con el equipo en la semana planificando el fin de semana y creo que podemos funcionar muy bien. Ya nos sacamos el peso de ganar en el TC Mouras y ahora vamos con el objetivo de mantener la punta del campeonato”, indicó Bundziak sobre su actualidad en el TC Mouras.

Sobre el debut en las TC Pick Up, explicó “el debut lo resolvimos con el equipo para poder tener la licencia. Si no debutábamos ahora teníamos que sí o sí debutar en la tercera o sino nos quedábamos sin la licencia que nos habilite en el futuro poder correr en la categoría, que tiene muchísimo potencial y que no para de crecer. Creo que llega en el momento justo y será una linda experiencia”, explicó el misionero.