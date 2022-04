Champions League: Real Madrid y Villarreal ganaron en la ida de los cuartos de final

miércoles 06 de abril de 2022 | 19:16hs.

Real Madrid venció este miércoles a Chelsea por 3 a 1, de visitante, y Villarreal superó por 1 a 0 a Bayern Munich, de local, en los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League.

El Real, con una superlativa labor de Karim Benzemá, fue más que el Chelsea inglés. El atacante francés, de 34 años, hizo los tres goles del equipo de Carlo Ancelotti en el Stamford Bridge de Londres.

Mediante sendos cabezazos, a los 21 y 24 minutos de la primera etapa, el delantero nacido en Lyon adelantó al elenco ‘merengue’ en la pizarra.

Apenas comenzado el segundo período (1m.), Benzemá supo aprovechar un grosero error del arquero senegalés Edouard Mendy, para tocar al gol y firmar el triplete.

El delantero alemán Kai Havertz (Pt. 40m.), también mediante un golpe de cabeza, concretó el descuento del elenco londinense, ganador de la última edición de la Champions League.

Real Madrid, ganador de 13 títulos de esta competencia, tendrá la posibilidad de ratificar esta victoria y avanzar a las semifinales en el choque desquite que se llevará a cabo en el Santiago Bernabeu, de la capital española, el martes 12 del corriente.

Benzemá –además- arribó a las 11 anotaciones en la presente edición de la Liga de Campeones europea, quedando apenas por debajo del polaco Robert Lewandowski (Bayern Munich, Alemania), quien acumula 12.

Además, el delantero francés venía de convertir dos goles claves en el triunfo 3-1 sobre el París Saint Germain de Lionel Messi y Mauricio Pochettino, resultado que fue determinante para la clasificación del Real Madrid a cuartos de final.

Buen triunfo de Villarreal

En el restante cotejo de la jornada, Villarreal, con presencia argentina, le ganó como local a Bayern Munich, en el choque de ida de una de las series de cuartos de final de la competencia.

En el estadio De la Cerámica, el equipo español sacó renta mínima con la anotación del delantero neerlandés, de origen nigeriano, Arnaut Groeneveld, a los 6 minutos de la primera etapa.

El conjunto orientado por Unay Emery tuvo en sus filas al arquero Gerónimo Rulli (ex Estudiantes de La Plata), al defensor Juan Foyth (ex Estudiantes de La Plata) y al mediocampista zurdo Giovani Lo Celso (ex Rosario Central).

La semana próxima, también durante el martes venidero, se jugará la revancha en el Allianz Arena de Munich.

En tanto, el miércoles 13 se disputarán los desquites Atlético de Madrid (0)-Manchester City (1), en el Wanda Metropolitano de la capital española, y Liverpool (3)-Benfica (1), en el tradicional estadio de Anfield del laureado club británico.