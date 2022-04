Cooperadora del Hospital de Santo Tomé entregó al público las donaciones que aún le quedaban

miércoles 06 de abril de 2022 | 16:47hs.

La institución acopiaba donaciones durante la emergencia ígnea, y al finalizar quedó mucha mercadería. Tras cubrir toda la zona rural, las salitas del pueblo, empezaron a entregar al público en general.

Así contaba María Concepción Olivera, tesorera de la Cooperadora del Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé.

“Con la emergencia por incendios, nosotros fuimos responsables de muchas donaciones que nos entregaron. Algunas cosas las dimos a conocer, por ejemplo la de Supermercados Día que mandó cinco toneladas de mercaderías para los Bomberos y familias afectadas. Cuando terminó el tema de los incendios, Bomberos nos devolvió lo que les quedaba a nosotros porque ellos también tenían muchas donaciones, entonces nos dijeron que nos hagamos responsables de eso, y de repartir. De esto hace ya 20 días”, recordó en LRA 12.

Y continuó su relato: “De ahí nos dedicamos a ir a la Sociedad Rural, pedimos los datos de los establecimientos afectados, nos fuimos comunicando con los propietarios, preparamos bolsas de 20, 25 kilogramos de mercaderías con leche, te, azúcar, compramos aceite y sal que no teníamos, mate cocido, harina, arroz, fideos, puré de tomate, arvejas, etc. Eso armado repartimos, primero, en la gente del campo. Después, cuando la parte patronal nos dijeron que se iban a hacer cargo ellos, decidimos entregar al público porque es mercadería, y no la podemos tener estacionada acá habiendo tantas necesidades en el pueblo. Esto lo venimos haciendo hace como diez días. Habremos asistido hasta hoy a unas 400 familias. Hacemos estas entregas un rato a la mañana, y un rato a la tarde”.

Olivera contó que recibieron donaciones de Damas Santotomeñas en Corrientes, de la Policía Aeroportuaria de Rosario, de familias de Buenos Aires que nos contactaron como Cooperadora, aún queda por recibir algo de la Asociación del hospital Garraham, de gente que trabaja en el Garraham, la sra. de (Isidro Bonifacio) Cáceres cuando vino trajo cosas, es decir, “hay muchísima gente que ayudó, es imposible dar los nombres en su totalidad en este momento. Vamos a entregar toda la mercadería hoy, estamos terminando”, agregó.

Además de mercadería, la cooperadora tiene ropa que aún está en proceso de clasificación, para poder distribuir al público.