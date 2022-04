Subastan la camiseta que Diego Maradona usó contra Inglaterra

miércoles 06 de abril de 2022 | 17:45hs.

La camiseta con la que Diego Maradona hizo “La mano de Dios” y “El gol del siglo” contra Inglaterra en el Mundial 1986 se encuentra a la venta. La idea es recaudar en la subasta entre 4 y 6 millones de libras esterlinas, algo así como US$7 millones si se vende por el monto más alto esperado.

La icónica número 10 azul pertenece al exfutbolista Steve Hodge, pero desde 2003 se exhibe en el Museo de Manchester como una de las grandes joyas del fútbol mundial.

La subasta comenzará el 20 de abril en la página web de la agencia Sotheby’s, famosa por manejar artículos de lujo, y se extenderá hasta el 4 de mayo de este año.

En 2020 Hodge desmintió las versiones de que iba a venderla tras la muerte de Maradona. Ahora, dos años después, entendió que llegó el momento de desprenderse de ella, aunque no a cualquier costo.

Hodge explicó cómo consiguió la camiseta de Maradona

Tras el triunfo de Argentina en cuartos de final del Mundial, el mediocampista se la pidió directamente a Diego.

“Pensé, no volveré a estar aquí. Intentaré conseguir una camiseta... Le di la mano a Maradona. Estaba siendo acosado por sus compañeros. Así que pensé: ‘No tiene sentido, simplemente déjalo’”. Hodge luego hizo una entrevista televisiva y luego tuvo un segundo encuentro con Maradona.

“Después de la entrevista bajé a los vestuarios… Mientras bajaba, Maradona caminaba con dos de sus compañeros. Lo miré a los ojos, tiré de mi camisa como si dijera ‘¿Hay alguna posibilidad de intercambio?’. Él se acercó y me dijo que sí. Y ahí las intercambiamos”, reveló.

En el libro de Maradona “Mi Mundial, mi verdad”, escrito por el periodista Daniel Arcucci, Diego explicó: “En el camino al vestuario, un inglés, creo que Hodge, no sé, me enteré después, me pidió cambiar la camiseta. Yo le dije que sí y la cambiamos”.

¿Cómo saben que se trata verdaderamente de la camiseta que usó Diego Maradona?

La agencia Sotheby’s publicó en su web: “Parte del desafío al evaluar la camiseta fue identificar la camiseta con los dos goles históricos. Como parte de este esfuerzo, Sotheby’s trabajó con Resolution Photomatching para hacer coincidir la camiseta con ambos objetivos, examinando detalles únicos en varios elementos del artículo, incluido el parche, las rayas y la numeración. La resolución Photomatching determinó que Maradona cambió de camiseta durante el partido, pero que usó esta camiseta para los dos goles históricos en la segunda mitad del partido”.