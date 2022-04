"Me mande la peor macana de mi vida", dijo Eugenio Veiga según su propio padre

miércoles 06 de abril de 2022 | 14:30hs.

Unos minutos después de las 8.30 inició esta mañana la quinta audiencia por el crimen de Cristian "Chiripa' Gonzalez (17) que, al parecer, lo tuvo un poco inquieto al único imputado por el caso, Eugenio Veiga (28), ya que hoy declaró su propio padre.

El hombre, que se llama Eugenio Veiga igual que su hijo, relató que esa noche su familiar le pidió prestada una herramienta de trabajo, un "machetito" que usan para sacar abono de la tierra en las changas de jardinería.

A los pocos minutos de salir de la casa, alrededor de las 22 en el barrio San Lorenzo de Posadas, "volvió asustado" dijo el padre del imputado.

Agregó: "Me dijo 'papi perdoname, perdoname. Me mande la peor macana de mi vida. Me atropelló Elio (Cabral) y Chiripa y le lastimé feo a Chiripa'".

Luego de agregar detalles sobre la aprehensión de su hijo aquella noche del 22 de junio de 2018 y que las partes no pidan más datos, el hombre procedió a retirarse pero antes, visiblemente conmovido, preguntó "¿Le puedo dar un abrazo?".

Por su parte, los magistrados del tribunal, explicaron que en el intento de hallar al testigo clave Elio Hernan Cabral, fueron al domicilio de la madre quien dijo que no sabe su paradero.

Posteriormente, lo ubicaron a Cabral en una villa de emergencia pero negó ser identificado y están a la espera del diligenciamiento de oficio por parte de la fuerza pública.

En relación a este punto, durante la mañana, voceros de la fuerza pública comunicaron al tribunal que no es posible la comparecencia de Elio Cabral para hoy o para mañana, en tanto que tienen que tener tiempo para rastrear al prófugo.

Mañana, en tanto, continúa el juicio oral y público en el Tribunal Penal Uno de la capital provincial que está conformado por Viviana Gladis Cuckla- presidenta- y los camaristas Juan Manuel Monte y Ángel De Jesús Cardozo.